|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 15 лют, 2023 03:54
ЛАД написав:
Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили
я сам удалил потому что у некоторых башню рвет даже от мелких цифр, а вы умный человек и без моего примера сделали наполовину правильный вывод.
добавлю, за 5куе желающих воевать было бы гораздо больше, чем за 2,5. Надеюсь с этим спорить не будете? Если человек зарабатывает 1-1,5 куе, зачем ему рисковать жизнью за 2,5 (что они меняют?)
Видео конечно не про деньги.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16821
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2109 раз.
- Подякували: 2992 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 07:17
yanyura написав:
Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5614
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 08:38
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3472
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|112494
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480829
|
|
|1
|4811
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|