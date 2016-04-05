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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3535353635373538
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 03:54

  ЛАД написав:Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили
я сам удалил потому что у некоторых башню рвет даже от мелких цифр, а вы умный человек и без моего примера сделали наполовину правильный вывод.

добавлю, за 5куе желающих воевать было бы гораздо больше, чем за 2,5. Надеюсь с этим спорить не будете? Если человек зарабатывает 1-1,5 куе, зачем ему рисковать жизнью за 2,5 (что они меняют?)

Видео конечно не про деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
Ой+
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Schmit
 
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