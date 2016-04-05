Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"
Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.
У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
🇺🇦
У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.
Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»
Какое это отношение имеет к теме форума? Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .
Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью? Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити". У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
что бы бить гуртом у самих должно быть чем бить. или вы считаете что халявщиков любят? У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"
Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.
У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
🇺🇦
У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.
Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»
Какое это отношение имеет к теме форума? Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .
Знакомые беларусы сейчас отдыхают в Тае. Говорят, весь Пхукет забит русскими. В их разговорах постоянно слышится непонимание, почему казахи их не любят и почему беларусы не помогают им в едином порыве.
yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
Чтобы было понятнее, показываю скринами. Для этого я ввел вас в свой ЧС, ессно потом вывел, т.к. вводил только для наглядности.
Как выглядит ваш пост при моем входе авторизованным.
1. До внесения вас в ЧС
2. После внесения в ЧС
3. При нажатии на "Показать это сообщение"
Обратите внимание, что 3 отличается от 1 жирным шрифтом сообщения. В первоначальном, с чего все началось, Напад росії і білорусі на Україну сообщение pesikot обычным шрифтом, цитируемое им сообщение detroytred жирным. И никакой конспирологии, можете повторить это сами.