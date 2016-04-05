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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3535353635373538
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 03:54

  ЛАД написав:Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили
я сам удалил потому что у некоторых башню рвет даже от мелких цифр, а вы умный человек и без моего примера сделали наполовину правильный вывод.

добавлю, за 5куе желающих воевать было бы гораздо больше, чем за 2,5. Надеюсь с этим спорить не будете? Если человек зарабатывает 1-1,5 куе, зачем ему рисковать жизнью за 2,5 (что они меняют?)

Видео конечно не про деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:08

  vitaliian написав:

Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"

Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".

🇺🇦

У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.

Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»

російський гравець був у неспортивному стані і обригав туалет. Після цього почав поводити себе некрасиво стосовно жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї вступився і почалась бійка, повідомляє «Бомбардир».
https://t.me/voynareal/51213
https://t.me/voynareal/51270

Какое это отношение имеет к теме форума?
Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .
Defort
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:26

❗️Союзники планують 100 млрд євро військової та супутньої допомоги Україні у 2023 році, – міністр оборони Естонії.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:31

  ЛАД написав:
  mephala написав:предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).

Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью?
Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити".
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.


что бы бить гуртом у самих должно быть чем бить. или вы считаете что халявщиков любят?
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:31

  Defort написав:
  vitaliian написав:

Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"

Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".

🇺🇦

У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.

Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»

російський гравець був у неспортивному стані і обригав туалет. Після цього почав поводити себе некрасиво стосовно жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї вступився і почалась бійка, повідомляє «Бомбардир».
https://t.me/voynareal/51213
https://t.me/voynareal/51270

Какое это отношение имеет к теме форума?
Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .

Знакомые беларусы сейчас отдыхают в Тае.
Говорят, весь Пхукет забит русскими.
В их разговорах постоянно слышится непонимание, почему казахи их не любят и почему беларусы не помогают им в едином порыве.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:39

  Ой+ написав:
  yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?

Чтобы было понятнее, показываю скринами. Для этого я ввел вас в свой ЧС, ессно потом вывел, т.к. вводил только для наглядности.

Как выглядит ваш пост при моем входе авторизованным.

1. До внесения вас в ЧС
Зображення

2. После внесения в ЧС
Зображення

3. При нажатии на "Показать это сообщение"
Зображення

Обратите внимание, что 3 отличается от 1 жирным шрифтом сообщения.
В первоначальном, с чего все началось, Напад росії і білорусі на Україну сообщение pesikot обычным шрифтом, цитируемое им сообщение detroytred жирным.
И никакой конспирологии, можете повторить это сами.
yanyura
 
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  #<1 ... 3535353635373538
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