Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью? Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити". У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
vitaliian написав:........... Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство https://t.me/novosti_voinaa/11842
Я и не писал, что все. Тем более, что на ХТЗ сейчас вообще никто не работает. Многие сейчас вообще без работы. И не все работающие имеют даже 8 тыс. Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили? Ваше доказательство по ссылке ничего не доказывает. Есть люди, которые не согласятся воевать не только за 2,5 куе, но и за вдвое-втрое бОльшую сумму. А есть люди, которые пойдут и без денег. В АТО столько не платили.
Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"
Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.
У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
🇺🇦
У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.
Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»
Какое это отношение имеет к теме форума? Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .
Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью? Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити". У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
что бы бить гуртом у самих должно быть чем бить. или вы считаете что халявщиков любят? У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"
Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.
У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
🇺🇦
У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.
Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»
Какое это отношение имеет к теме форума? Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .
Знакомые беларусы сейчас отдыхают в Тае. Говорят, весь Пхукет забит русскими. В их разговорах постоянно слышится непонимание, почему казахи их не любят и почему беларусы не помогают им в едином порыве.