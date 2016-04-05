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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3535353635373538
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:42

  Defort написав:
  vitaliian написав:

Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"

Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".

🇺🇦

У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.

Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»

російський гравець був у неспортивному стані і обригав туалет. Після цього почав поводити себе некрасиво стосовно жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї вступився і почалась бійка, повідомляє «Бомбардир».
https://t.me/voynareal/51213
https://t.me/voynareal/51270

Какое это отношение имеет к теме форума?
Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .

Какое ты имеешь отношение к форуму, с 3 сообщениями, а уже весь в претензиях, как бабушка в трамвае.

Модерация, просьба проверить чей это клон. Не может быть такого, чтобы новый форумчанин сразу же начал на кого то кидаться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:47

Краще йти від малого до великого, чим навпаки...

  ЛАД написав:
  Успіх написав:[quotТо, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К.
А в тилу - з/п + премію 10К.
І лише з Нового року підняти її до 30К.

В березні арестович казав, що 2-3 тижні, максимум 5. Ви в квітні здається стверджували, що до червня все скінчиться.
Ймовірно президент із значною частиною слуг не вірили в тривалу війну. Тому й робили, те що могли тут і зараз.
Та й економіка ще яка не яка була в березні, якісь податки платилися.


=====
Ну я то стверджував(прогнозував) - то хто я такий?(людина "маленька")
А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!

Тож, треба було думати!
І в першу чергу думати про свій народ!

Ой, що я таке пишу)) - щось на фантастику потягнуло :D[/quote]
=======
Думать, безусловно, надо всегда.
Но что, зная, что "немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!", влада должна была делать?[/quote]

===============================

Що влада мала робити(на рахунок повномасштабного вторгнення) - я не знаю.
А от, що мала робити з виплатами військовим - я описав вище☝️
"Треба їсти слона по шматочкам!"©

Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго.
(правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:54

  Успіх написав:Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго.
(правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)

- просто перєстать стрєлять
- весною на шашлики
- треба тирити побільше, війна все спише.

або якось так ("втомилися від"):
  Schmit написав:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:06

flyman Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Ірина_
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