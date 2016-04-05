Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"
Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.
У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
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У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.
Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»
Какое это отношение имеет к теме форума? Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .
Какое ты имеешь отношение к форуму, с 3 сообщениями, а уже весь в претензиях, как бабушка в трамвае.
Модерация, просьба проверить чей это клон. Не может быть такого, чтобы новый форумчанин сразу же начал на кого то кидаться.
Успіх написав:[quotТо, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К. А в тилу - з/п + премію 10К. І лише з Нового року підняти її до 30К.
В березні арестович казав, що 2-3 тижні, максимум 5. Ви в квітні здається стверджували, що до червня все скінчиться. Ймовірно президент із значною частиною слуг не вірили в тривалу війну. Тому й робили, те що могли тут і зараз. Та й економіка ще яка не яка була в березні, якісь податки платилися.
===== Ну я то стверджував(прогнозував) - то хто я такий?(людина "маленька") А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!
Тож, треба було думати! І в першу чергу думати про свій народ!
Ой, що я таке пишу)) - щось на фантастику потягнуло [/quote] ======= Думать, безусловно, надо всегда. Но что, зная, что "немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!", влада должна была делать?[/quote]
Успіх написав:Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго. (правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)
- просто перєстать стрєлять - весною на шашлики - треба тирити побільше, війна все спише.
❗️Союзники планують 100 млрд євро військової та супутньої допомоги Україні у 2023 році, – міністр оборони Естонії.
кстати в плане Маршалла для Украины после Майдана тоже планировали 100 млрд євро, но порошенко своим безудержным воровством всё просрал...
При Ющенко уже влили немалые деньги, в основном в кредитование. Носки можно было купить в кредит. У меня сотрудники понабирали по 100куе кредитов, брали все что видели. От квартир до плазмовых тв. Кредитный рай закончился в 2008. Сомневаюсь что при порохе кто то бы влил.
vitaliian написав:........... Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство https://t.me/novosti_voinaa/11842
Я и не писал, что все. Тем более, что на ХТЗ сейчас вообще никто не работает. Многие сейчас вообще без работы. И не все работающие имеют даже 8 тыс. Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили? Ваше доказательство по ссылке ничего не доказывает. Есть люди, которые не согласятся воевать не только за 2,5 куе, но и за вдвое-втрое бОльшую сумму. А есть люди, которые пойдут и без денег. В АТО столько не платили.
насправді працюють, але небагато - інші й вийшли б працювати, але не кличуть...
але vitaliian дійсно трохи не розуміє, що у прифронтову місті трохи інша ситуація, аніж в Києві. до речі, це проблема - гуманітарка значно зменшилася, а можливості заробляти - немає. на звільнених територіях багато населення, я думаю більшість, взагалі тільки на гуманітарці.
тому так, навіть за 8 тис готові працювати. на ХТЗ платять трохи більше
Успіх написав:... Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго. (правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)
На сегодня, уже даже Вы в праве "открыто" и публично "думать" - сколько продлится Война? - По количеству вооружения, по количеству произведённой военной продукции, по количеству и качеству полученной техники от союзников, по погоде и климатической особенности нашей зоны, по беженцам, по..... - На сегодня официальной информации вдосталь.
- Согласно заявлений ключевых гарантов - заявлений вдосталь. ....................................................