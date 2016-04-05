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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3536353735383539>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:42

  Defort написав:
  vitaliian написав:

Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"

Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".

🇺🇦

У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.

Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»

російський гравець був у неспортивному стані і обригав туалет. Після цього почав поводити себе некрасиво стосовно жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї вступився і почалась бійка, повідомляє «Бомбардир».
https://t.me/voynareal/51213
https://t.me/voynareal/51270

Какое это отношение имеет к теме форума?
Откройте еще одну ветку типа хамское поведение футболистов оркостана или высокоморальные футболисты Украины и постите. Вот надоело здесь читать обсуждение обмена лампочек, различий в зарплатах и стоимости метра в гривне в киеве и львове после победы .

Какое ты имеешь отношение к форуму, с 3 сообщениями, а уже весь в претензиях, как бабушка в трамвае.

Модерация, просьба проверить чей это клон. Не может быть такого, чтобы новый форумчанин сразу же начал на кого то кидаться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:47

Краще йти від малого до великого, чим навпаки...

  ЛАД написав:
  Успіх написав:[quotТо, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К.
А в тилу - з/п + премію 10К.
І лише з Нового року підняти її до 30К.

В березні арестович казав, що 2-3 тижні, максимум 5. Ви в квітні здається стверджували, що до червня все скінчиться.
Ймовірно президент із значною частиною слуг не вірили в тривалу війну. Тому й робили, те що могли тут і зараз.
Та й економіка ще яка не яка була в березні, якісь податки платилися.


=====
Ну я то стверджував(прогнозував) - то хто я такий?(людина "маленька")
А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!

Тож, треба було думати!
І в першу чергу думати про свій народ!

Ой, що я таке пишу)) - щось на фантастику потягнуло :D[/quote]
=======
Думать, безусловно, надо всегда.
Но что, зная, что "немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!", влада должна была делать?[/quote]

===============================

Що влада мала робити(на рахунок повномасштабного вторгнення) - я не знаю.
А от, що мала робити з виплатами військовим - я описав вище☝️
"Треба їсти слона по шматочкам!"©

Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго.
(правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:54

  Успіх написав:Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго.
(правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)

- просто перєстать стрєлять
- весною на шашлики
- треба тирити побільше, війна все спише.

або якось так ("втомилися від"):
  Schmit написав:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:06

flyman Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:37

  vitaliian написав:
❗️Союзники планують 100 млрд євро військової та супутньої допомоги Україні у 2023 році, – міністр оборони Естонії.

кстати в плане Маршалла для Украины после Майдана тоже планировали 100 млрд євро, но порошенко своим безудержным воровством всё просрал... :cry:
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:51

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
❗️Союзники планують 100 млрд євро військової та супутньої допомоги Україні у 2023 році, – міністр оборони Естонії.

кстати в плане Маршалла для Украины после Майдана тоже планировали 100 млрд євро, но порошенко своим безудержным воровством всё просрал... :cry:

При Ющенко уже влили немалые деньги, в основном в кредитование. Носки можно было купить в кредит. У меня сотрудники понабирали по 100куе кредитов, брали все что видели. От квартир до плазмовых тв. Кредитный рай закончился в 2008. Сомневаюсь что при порохе кто то бы влил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:54

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство
https://t.me/novosti_voinaa/11842

Я и не писал, что все. Тем более, что на ХТЗ сейчас вообще никто не работает.
Многие сейчас вообще без работы. И не все работающие имеют даже 8 тыс.
Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили?
Ваше доказательство по ссылке ничего не доказывает. Есть люди, которые не согласятся воевать не только за 2,5 куе, но и за вдвое-втрое бОльшую сумму. А есть люди, которые пойдут и без денег. В АТО столько не платили.

насправді працюють, але небагато - інші й вийшли б працювати, але не кличуть...

але vitaliian дійсно трохи не розуміє, що у прифронтову місті трохи інша ситуація, аніж в Києві. до речі, це проблема - гуманітарка значно зменшилася, а можливості заробляти - немає. на звільнених територіях багато населення, я думаю більшість, взагалі тільки на гуманітарці.

тому так, навіть за 8 тис готові працювати. на ХТЗ платять трохи більше ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:01

  Shaman написав:тому так, навіть за 8 тис готові працювати
тогда не должно быть проблем с набором в ЗСУ на зарплату 100к Если за 8к готовы работать, то за 100к наверное ещё больше готовы?

но проблемы есть... У меня несколько друзей живут в Одессе, все как один рассказывают неприятные истории, не для форумов... цитировать не буду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:07

  Успіх написав:...
Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго.
(правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)

На сегодня, уже даже Вы в праве "открыто" и публично "думать" - сколько продлится Война?
- По количеству вооружения, по количеству произведённой военной продукции, по количеству и качеству полученной техники от союзников, по погоде и климатической особенности нашей зоны, по беженцам, по.....
- На сегодня официальной информации вдосталь.

- Согласно заявлений ключевых гарантов - заявлений вдосталь.
....................................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:08

  vitaliian написав:
  Shaman написав:тому так, навіть за 8 тис готові працювати
тогда не должно быть проблем с набором в ЗСУ на зарплату 100к Если за 8к готовы работать, то за 100к наверное ещё больше готовы?

но проблемы есть... У меня несколько друзей живут в Одессе, все как один рассказывают неприятные истории, не для форумов... цитировать не буду.

навіщо ви дурнем прикидаєтесь? :shock:

зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах.

неприємні історії - що повістку вручили? - так це по всій України
Shaman
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