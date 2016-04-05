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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:19
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 лют, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:28
а в чому?
коли в Києві роздавали зброю з вантажівок, то хотіли.
що змінилося?
залишилися тільки диванні воєни?
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:38
у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.
кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.
2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.
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