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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3536353735383539
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:19

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 лют, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:28

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:тому так, навіть за 8 тис готові працювати
тогда не должно быть проблем с набором в ЗСУ на зарплату 100к Если за 8к готовы работать, то за 100к наверное ещё больше готовы?

но проблемы есть... У меня несколько друзей живут в Одессе, все как один рассказывают неприятные истории, не для форумов... цитировать не буду.

навіщо ви дурнем прикидаєтесь? :shock:

зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах.

неприємні історії - що повістку вручили? - так це по всій України

а в чому?
коли в Києві роздавали зброю з вантажівок, то хотіли.
що змінилося?
залишилися тільки диванні воєни?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:38

  Shaman написав:зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах
у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.

кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.

2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.
vitaliian
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  #<1 ... 3536353735383539
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