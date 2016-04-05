vitaliian написав:

Shaman написав: зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах

у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.