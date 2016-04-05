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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3537353835393540>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:05

  vitaliian написав:
  Shaman написав:зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах
у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.

кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.

2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.


Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:11

  adeges написав:Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші
только механизма как из под палки заставить работать эффективно со времён древнего Египта нет.

Наш человеческий ресурс меньше, чем у РФ. К чему это приведет при одинаковой эффективности понимаете? Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:14

  vitaliian написав:
  Shaman написав:зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах
у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.

кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.

2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.

навіть не жартуєте...

особисто ви б пішли за 5 куе??? чи за скільки би пішли?

це складне питання, чому народ у окопах, в кожного своя відповідь. але гроші тут все одно далеко не на першому місці...

Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:16

  Shaman написав:особисто ви б пішли за 5 куе??? чи за скільки би пішли?

це складне питання, чому народ у окопах, в кожного своя відповідь. але гроші тут все одно далеко не на першому місці
я бы не хотел переходить на личности. Спасибо.

На 1м месте обычно семья. Для семьи есть разница она потеряет кормильца с запасом в 100куе или 20куе денег? Например кормилец станет инвалидом и не сможет работать. Лечение, сиделка и за пару лет 20куе тю-тю. А со 100куе возможно, ещё что то детям останется.

Поэтому те кто бегают от повесток не хотят воевать, а не потому что они такие сякие подонки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:26

  vitaliian написав:
  Shaman написав:особисто ви б пішли за 5 куе??? чи за скільки би пішли?

це складне питання, чому народ у окопах, в кожного своя відповідь. але гроші тут все одно далеко не на першому місці
я бы не хотел переходить на личности. Спасибо.

На 1м месте обычно семья. Для семьи есть разница она потеряет кормильца с запасом в 100куе или 20куе денег? Например кормилец станет инвалидом и не сможет работать. Лечение, сиделка и за пару лет 20куе тю-тю. А со 100куе возможно, ещё что то детям останется.

А так да деньги не главное. В 21м веке "за Сталина" никто не воюет.

Це питання вирішується через страхування життя та здоров"я та гарантій, що не буде кидка.
Ще є "пропав без вісти", тоді що? Дуля з маком?
Чому люди працюють шахтерами? Там теж ризики високі щодо отримання як каліцтв так і травм не сумісних із життям.
Ви бачили, щоб людей ловили на вулиці і відправляли в шахту або гальванічний цех (мова не про совок з ГУЛАГОМ і трудоднями та законами про 5 колосків)?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 лют, 2023 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3269908-trivalist-zitta-ukrainciv-nizca-niz-seredna-u-sviti-demografi.html
“На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни», - зазначила вона, коментуючи оприлюднені на форумі дані про середню тривалість життя в Україні - 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок"

це ще до ковіда
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45

  flyman написав:бачили, щоб людей ловили на вулиці і відправляли в шахту або гальванічний цех
я не об этом писал!!! Мотивация должна быть достаточной, для семьи чтобы она смогла пережить трагедию. Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:я не об этом писал!!! Мотивация должна быть достаточной, для семьи чтобы она смогла пережить трагедию. Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.

За воєнкомами бігати не будуть. Росія має в 3 рази більше населення і готова мобілізувати всіх, кого зловить. Відповідно, якщо війна затягнеться, є варіант, при якому нам доведеться мобілізувати не менше половини військовозобовязаних для утримання фронту.
Але я погоджуюсь - якщо робити все правильно - то принаймні ловити доведеться меншу кількість людей.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01

  vitaliian написав:За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.


Як зробити правильно, коли флумани не хочуть утримувати армію, і одночасно самі не хочуть йти в окоп? У нас і на поточні витрати нема грошей, а на правильно де взяти?

це ще до ковіда



Всі давно знають, що ковід не зменшив середню тривалість життя, бо помирали люди похилого віку переважно. (сарказм)
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 лют, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:я не об этом писал!!! Мотивация должна быть достаточной, для семьи чтобы она смогла пережить трагедию. Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.

За воєнкомами бігати не будуть. Росія має в 3 рази більше населення і готова мобілізувати всіх, кого зловить. Відповідно, якщо війна затягнеться, є варіант, при якому нам доведеться мобілізувати не менше половини військовозобовязаних для утримання фронту.
Але я погоджуюсь - якщо робити все правильно - то принаймні ловити доведеться меншу кількість людей.


Скільки повинно загинути для того, щоб призвати 4 млн?
adeges
 
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