Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05

vitaliian написав: На 1м месте обычно семья На 1м месте обычно семья

Цікаву тему піднялиТрохи і я доєднаюсь до цієї дискусії....От - саме це головне!☝️І, Ви пишете про 5куїв/міс... - то(особисто я ) краще хотів би мати стабільну відпустку що 3міс. на 2 тижні(якщо говоримо про тривалу/затяжну війну не на 1рік) і тих же 2,5К, що є зараз - ніж 5куїв і одна відпустка на рік(10днів)Ну, але кожному своє...А взагалі, то класно би було, якщо були б декілька ЗАКОННИХ варіантів))Щоб ЗАВЖДИ БУВ ВИБІР!Наприклад:5куїв/міс і 10днів відпустка на рік.2,5куїв/міс і 2х-тижнева відпустка що 3міс.Якщо раптом "немає місць на фронті"(набрали максимум) - то ввести "рокіровку")) - тобто, бажаючі піти на фронт пишуть заяву і чекають.., і відповідно, хто на фронті і хоче звільнитись з служби - також пишуть заяву і, відповідно, "міняються місцями" з тими, хто хоче зайняти їхнє місце))(ну звичайно, перед тим пройти 2тижні, чи місяць підготовки)Для тих, хто дуууууже любить Україну і шалений патріот, але от чомусь також хоче виїхати за кордон - то нехай підписує певний документ, що до кінця війни буде щомісяця сплачувати/пересилати 2,5куїв на ЗСУ(відповідно закордоном стає на певний облік/контроль поліції)Ввести закон, щоб ті чоловіки, хто ВЖЕ знаходиться закордоном - або до місяця часу повернулись в Україну, або стали на облік (див. пункт 4) - ну, або їм поліція допомогла б стати на цей облік, якщо самі ігнорують це))Все буде Україна!©👍