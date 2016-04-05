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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01
vitaliian написав:
За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.
Як зробити правильно, коли флумани не хочуть утримувати армію, і одночасно самі не хочуть йти в окоп? У нас і на поточні витрати нема грошей, а на правильно де взяти?
це ще до ковіда
Всі давно знають, що ковід не зменшив середню тривалість життя, бо помирали люди похилого віку переважно. (сарказм)
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 15 лют, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01
sashaqbl написав: vitaliian написав:
я не об этом писал!!! Мотивация должна быть достаточной, для семьи чтобы она смогла пережить трагедию. Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.
За воєнкомами бігати не будуть. Росія має в 3 рази більше населення і готова мобілізувати всіх, кого зловить. Відповідно, якщо війна затягнеться, є варіант, при якому нам доведеться мобілізувати не менше половини військовозобовязаних для утримання фронту.
Але я погоджуюсь - якщо робити все правильно - то принаймні ловити доведеться меншу кількість людей.
Скільки повинно загинути для того, щоб призвати 4 млн?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:03
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью?
Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити".
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
что бы бить гуртом у самих должно быть чем бить. или вы считаете что халявщиков любят?
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
У меня вопрос был верный.
Мы позволяли себе тратить на армию столько, сколько могли.
Сегодня тратим гораздо больше благодаря огромной (но даже при этом недостаточной) помощи Запада.
Вы пишете о "дорогах и тарифах". Считаете, что дороги не нужны, а тарифы низкие и их надо поднимать? Посмотрите долги за ЖКХ. Огромные. И не только из-за "недисциплинированности" украинцев. Мы и так беднейшая страна Европы.
Сколько, по Вашему мнению, мы должны тратить на оборону - 10, 20% ВВП?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05
Цікаву тему підняли
Трохи і я доєднаюсь до цієї дискусії....
vitaliian написав:
На 1м месте обычно семья
От - саме це головне!☝️
І, Ви пишете про 5куїв/міс... - то(особисто я ) краще хотів би мати стабільну відпустку що 3міс. на 2 тижні(якщо говоримо про тривалу/затяжну війну не на 1рік) і тих же 2,5К, що є зараз - ніж 5куїв і одна відпустка на рік(10днів)
Ну, але кожному своє...
А взагалі, то класно би було, якщо були б декілька ЗАКОННИХ варіантів))
Щоб ЗАВЖДИ БУВ ВИБІР!
Наприклад:1.
5куїв/міс і 10днів відпустка на рік.2.
2,5куїв/міс і 2х-тижнева відпустка що 3міс.3.
Якщо раптом "немає місць на фронті"(набрали максимум) - то ввести "рокіровку")) - тобто, бажаючі піти на фронт пишуть заяву і чекають.., і відповідно, хто на фронті і хоче звільнитись з служби - також пишуть заяву і, відповідно, "міняються місцями" з тими, хто хоче зайняти їхнє місце))
(ну звичайно, перед тим пройти 2тижні, чи місяць підготовки)4.
Для тих, хто дуууууже любить Україну і шалений патріот, але от чомусь також хоче виїхати за кордон - то нехай підписує певний документ, що до кінця війни буде щомісяця сплачувати/пересилати 2,5куїв на ЗСУ(відповідно закордоном стає на певний облік/контроль поліції)5.
Ввести закон, щоб ті чоловіки, хто ВЖЕ знаходиться закордоном - або до місяця часу повернулись в Україну, або стали на облік (див. пункт 4) - ну, або їм поліція допомогла б стати на цей облік, якщо самі ігнорують це))
Все буде Україна!©👍
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 15 лют, 2023 15:11, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:07
vitaliian написав: Shaman написав:
тому так, навіть за 8 тис готові працювати
тогда не должно быть проблем с набором в ЗСУ на зарплату 100к Если за 8к готовы работать, то за 100к наверное ещё больше готовы?
но проблемы есть... У меня несколько друзей живут в Одессе, все как один рассказывают неприятные истории, не для форумов... цитировать не буду.
За 8к готовы работать
, а за 100к надо воевать (рисковать жизнью)
.
Несколько разные вещи.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:18
ЛАД написав:
Мы позволяли себе тратить на армию столько, сколько могли.
Сегодня тратим гораздо больше благодаря огромной (но даже при этом недостаточной) помощи Запада.
Вы пишете о "дорогах и тарифах". Считаете, что дороги не нужны, а тарифы низкие и их надо поднимать? Посмотрите долги за ЖКХ. Огромные. И не только из-за "недисциплинированности" украинцев. Мы и так беднейшая страна Европы.
Сколько, по Вашему мнению, мы должны тратить на оборону - 10, 20% ВВП?
Ви завжди показували, що вмієте розуміти прочитане, що сталося цього разу?
Мова йде про ефективність вкладених грошей. Бути здоровим - це дорого? Так. Бо якісна їжа, своєчасна медична допомога, включно з постійними регулярними обстеженнями - це дорого. Але якщо ти в мороз ходиш з босими ногами по снігу і льоду, то купівля валянків за 300 грн це дуже ефективне вкладення грошей для запобігання хвороби і смерті.
Зараз ми отримуємо зброї на мільярди доларів, і цього мало. Але перед війною (відносно) незначні
витрати могли б врятувати тисячі людей. Це інженерне обладнання прикордонних районів. Це наявність далекобійної зброї. Ви ніяк не можете зрозуміти, що навність Гарпуна зараз не дорівнює наявності Нептуна 24.02.22.
Наявність Хаймарсів зараз не так важлива, як наявність багато ракет Вільха у лютому, коли колони йшли суцільним стокіломеировим потоком, без прикриттям на марші, а бити їх було нічим.
Дорога ложка к обеду (с)
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:20
vitaliian написав: Shaman написав:
зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах
у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.
кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.
2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.
Вы невнимательно прочитали мой пост viewtopic.php?p=5541928#p5541928
.
Здесь на форуме в основном люди среднего и несколько выше достатка. И круг знакомых в основном соответствующий. В результате они неправильно оценивают ситуацию - для подавляющего большинства населения Украины 2,5куе это не 5 копеек", а почти фантастическая цифра, раз в 10 и больше выше их реального дохода.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:26
vitaliian написав:
Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно
.
Золоті слова👍
Просто людям потрібно дати ВИБІР(!!!) - декілька нормальних варіантів і щоб ті варіанти були +/- ДЛЯ людей, а не проти них!
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:28
vitaliian написав: adeges написав:
Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші
только механизма как из под палки заставить работать эффективно со времён древнего Египта нет.
Наш человеческий ресурс меньше, чем у РФ. К чему это приведет при одинаковой эффективности понимаете? Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации.
Практика всех больших войн показывает, что такой механизм вполне есть. Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских.
Мотивация в 5 раз выше не означает в 5 раз более высокую оплату. Такого мы сделать не сможем. У РФ не только население в 3-4 раза больше, но и денег тоже. Разве что Запад начнёт ещё и доплачивать зарплаты нашим военным, но этого, конечно, не будет. По вполне понятным причинам.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:31
Успіх написав: vitaliian написав:
Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно
.
Золоті слова👍
Просто людям потрібно дати ВИБІР(!!!) - декілька нормальних варіантів і щоб ті варіанти були +/- ДЛЯ людей, а не проти них!
Твоя проблема , Успіх, що ти як невійськова людина не пройшов ломку перебування місяцями без рідних, як це в 17-22 роки пройшли професійні військові. І тепер тільки і чути «відпустіть на місяць і я як завоюю потім!»
Чим швидше переживеш цю дитячу хворобу, тим легше буде.
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