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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:40
vitaliian написав: flyman написав:
бачили, щоб людей ловили на вулиці і відправляли в шахту або гальванічний цех
я не об этом писал!!! Мотивация должна быть достаточной, для семьи чтобы она смогла пережить трагедию. Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.
Это не реально.
Такого не было никогда в истории ни в одной стране.
В истории всегда были наёмные армии, где доходы были заметно выше доходов нищего населения. Кого-то это привлекало, но далеко не массы народа.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:51
ЛАД
честно говоря вы меня уже утомили своими сменами темы.
я отвечал на вот этот пост в ключе что мы можем требовать от Европы мол почему у них мало оружия если сами не сильно чесались. при том что война уже была в нашем доме а не ихнем. это во первых.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5541611#p5541611
а во вторых это у вас в корне не правильная постановка вопроса. она иждивенческая.
мне сразу в памяти всплывает наш президент истерящий - вы нам должны. много и сразу.
а чем мы занимались что даже элементарных вещей в запасе не было. зато мы будем просто искать мир в глазах и дороги строить.
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mephala
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:56
ЛАД написав:
За 8к готовы работать, а за 100к надо воевать (рисковать жизнью).
Несколько разные вещи
рассмотрим такой кейс, семья, работы у родителей нет, например прифронтовая зона, детей кормить нужно, возможности переехать туда "где хорошо" тоже нет (например ребенок инвалид транспортировка проблематична, или пожилые родители).
У отца семейства есть возможность и здоровье устроиться в ЗСУ. Варианты: гарантированно умереть с голода/холода или попытаться выжить в окопе? Не могу залезть вам в мозг, но такое ощущение что 1й вариант вам нравится больше...
Я считаю с достаточной суммой мотивации проблема отлова военнообязанных исчезнет, а малоимущие семьи получат возможность серьезно поправить свое материальное положение. 5куе в месяц многим даже не снилось. Мой рекорд 2,5...
. Но для этого для фронта для победы должны работать все. Кто налогами, другие как то ещё.
ЛАД написав:
но далеко не массы народа
массы на фронте это зло. Мясом уже не воюют, а массы нужно перемещать, одевать, кормить, обеспечивать боеприпасами. Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 лют, 2023 16:06, всього редагувалось 5 разів.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:09
ЛАД написав:
.
Мотивация в 5 раз выше не означает в 5 раз более высокую оплату
не люблю когда перекручивают мои слова. В оригинале было так
vitaliian написав:
Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации
На практике это означает следующее, один успешный оператор дрона заменяет 10 окопных бойцов Вагнера. Соответственно его оплата может быть в 5 раз выше и это оправдано с любой точки зрения.
Где искать деньги на войну к счастью не наша с вами забота. Не забивайте этим голову и форум. Есть сотня стран заинтересованных в экономическом и военном упадке РФ.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:15
Hotab написав:
........
Зараз ми отримуємо зброї на мільярди доларів, і цього мало. Але перед війною (відносно) незначні
витрати могли б врятувати тисячі людей. Це інженерне обладнання прикордонних районів. Це наявність далекобійної зброї. Ви ніяк не можете зрозуміти, що навність Гарпуна зараз не дорівнює наявності Нептуна 24.02.22.
Наявність Хаймарсів зараз не так важлива, як наявність багато ракет Вільха у лютому, коли колони йшли суцільним стокілометровим потоком, без прикриттям на марші, а бити їх було нічим.
Дорога ложка к обеду (с)
Более чем согласен с последней фразой.
Проблема в том, что я не считаю реальным наличие достаточного количества Нептунов и Ольхи 24.02.22 без весьма значительного напряжения сил всего народа. То, что возможно в условиях войны, не реально в мирное время.
Более того, не уверен, что это было возможно даже при большом желании. Точно утверждать не могу - не имею достаточно точной информации о состоянии нашей оборонной промышленности.
Или мы должны были заявить о неизбежности полномасштабной войны и начать открытую подготовку к ней - увеличение численности армии, резкий рост оборонных заказов, перевод промышленности на военные рельсы, наращивание стратегических резервов?
Боюсь, что, во-первых, мы были не в силах этого сделать (экономически, при нехватке финансов и разваленной промышленности - не в последние 2,5 года), во-вторых, это дало бы неубиенные аргументы для росс. пропаганды, и, в-третьих, боюсь, что в таком случае, мы могли не получить такую сильную поддержку от Запада.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:18
ЛАД написав:
во-вторых, это дало бы неубиенные аргументы для росс. пропаганды
А для российской пропаганды давно не нужные аргументы, они сами прекрасно выдумают и мальчика в трусиках, и биолабоборатории, и летучих мышей, и танки с заваренной башней ...
И это всё прекрасно кушается россиянами
Поэтому, с твоей стороны, так себе аргумент
И развитие своей армии - это прегоратива исключительно высшего руководства страны
Не развивать свою армию, боясь, что если развивать свою армию, то российская пропаганда это будет использовать - такое себе
А вот если не развивать свою армию, то этим точно воспользуется чужая армия. Что прекрасно мы увидили
В 2014 году и в 2022
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pesikot
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:44
pesikot написав: ЛАД написав:
во-вторых, это дало бы неубиенные аргументы для росс. пропаганды
А для российской пропаганды давно не нужные аргументы, они сами прекрасно выдумают и мальчика в трусиках, и биолабоборатории, и летучих мышей, и танки с заваренной башней ...
И это всё прекрасно кушается россиянами
Поэтому, с твоей стороны, так себе аргумент
И развитие своей армии - это прегоратива исключительно высшего руководства страны
Не развивать свою армию, боясь, что если развивать свою армию, то российская пропаганда это будет использовать - такое себе
А вот если не развивать свою армию, то этим точно воспользуется чужая армия. Что прекрасно мы увидили
В 2014 году и в 2022
чому на мові агресора?
палишся як Штірліц з парашутом
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flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:52
vitaliian
От голода/холода в тылу пока что, к счастью, никто не умирает. Можно прожить и за 7-8 тыс., не платя за ЖКХ, что многие и делают.
Многие выживают благодаря гуманитарке. В Харькове сейчас регулярно раздают гуманитарку разные религиозные общины. Надо только прийти, записаться и отсидеть примерно 1 час службы. Прийти надо сильно заранее, занять очередь - попадает только ограниченное количество.
Но для этого для фронта для победы должны работать все. Кто налогами, другие как то ещё.
Сегодня не ВОВ, такого нет. Оборонка работает весьма ограниченно. Да и вообще с работой проблематично.
массы на фронте это зло. Мясом уже не воюют, а массы нужно перемещать, одевать, кормить, обеспечивать боеприпасами.
Армия 200-300 тыс. это тоже "масса". А при бОльшей мобилизации в РФ вполне вероятно, что и у нас армию придётся сильно увеличить. Независимо от наличия танков, артиллерии и пр. люди в пехоте всё равно нужны.
один успешный оператор дрона заменяет 10 окопных бойцов Вагнера. Соответственно его оплата может быть в 5 раз выше и это оправдано с любой точки зрения.
Может, и заменяет, но с "той" стороны сидит такой же "успешный оператор дрона".
Ваш аргумент дольше не в пользу более высокой оплаты у нас, чем в росс. армии, а в пользу дифференциации зарплат в зависимости от военной специальности. Но такого у нас нет, платят не за ценность специалиста, а за риск. Я, во всяком случае, не слышал о более высокой оплате водителя-механика танка по сравнению с необученным пехотинцем. Возможно/вероятно, больше платят только лётчикам.
И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату. А воевать армией в разы меньшей, чем российская, не получится, настолько высокого технологического разрыва нет, мы воюем не с каким-то диким племенем из лесов Амазонки.
Где искать деньги на войну к счастью не наша с вами забота. Не забивайте этим голову и форум. Есть сотня стран заинтересованных в экономическом и военном упадке РФ.
Забота, действительно, не наша. Но и забывать об этом мы не можем.
"сотня стран заинтересованных в экономическом и военном упадке РФ" никогда не будут оплачивать нашу армию. Недаром и сегодня говорится о том, что нам дают деньги на пенсии, бюджетные расходы, но зарплату армии мы платим из своих доходов. Если эта "сотня стран" начнёт оплачивать ещё и нашу армию... Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.
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ЛАД
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