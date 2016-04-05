Додано: Сер 15 лют, 2023 16:52

Но для этого для фронта для победы должны работать все. Кто налогами, другие как то ещё.

массы на фронте это зло. Мясом уже не воюют, а массы нужно перемещать, одевать, кормить, обеспечивать боеприпасами.

один успешный оператор дрона заменяет 10 окопных бойцов Вагнера. Соответственно его оплата может быть в 5 раз выше и это оправдано с любой точки зрения.

Где искать деньги на войну к счастью не наша с вами забота. Не забивайте этим голову и форум. Есть сотня стран заинтересованных в экономическом и военном упадке РФ.

От голода/холода в тылу пока что, к счастью, никто не умирает. Можно прожить и за 7-8 тыс., не платя за ЖКХ, что многие и делают.Многие выживают благодаря гуманитарке. В Харькове сейчас регулярно раздают гуманитарку разные религиозные общины. Надо только прийти, записаться и отсидеть примерно 1 час службы. Прийти надо сильно заранее, занять очередь - попадает только ограниченное количество.Сегодня не ВОВ, такого нет. Оборонка работает весьма ограниченно. Да и вообще с работой проблематично.Армия 200-300 тыс. это тоже "масса". А при бОльшей мобилизации в РФ вполне вероятно, что и у нас армию придётся сильно увеличить. Независимо от наличия танков, артиллерии и пр. люди в пехоте всё равно нужны.Может, и заменяет, но с "той" стороны сидит такой же "успешный оператор дрона".Ваш аргумент дольше не в пользу более высокой оплаты у нас, чем в росс. армии, а в пользу дифференциации зарплат в зависимости от военной специальности. Но такого у нас нет, платят не за ценность специалиста, а за риск. Я, во всяком случае, не слышал о более высокой оплате водителя-механика танка по сравнению с необученным пехотинцем. Возможно/вероятно, больше платят только лётчикам.И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату. А воевать армией в разы меньшей, чем российская, не получится, настолько высокого технологического разрыва нет, мы воюем не с каким-то диким племенем из лесов Амазонки.Забота, действительно, не наша. Но и забывать об этом мы не можем."сотня стран заинтересованных в экономическом и военном упадке РФ" никогда не будут оплачивать нашу армию. Недаром и сегодня говорится о том, что нам дают деньги на пенсии, бюджетные расходы, но зарплату армии мы платим из своих доходов. Если эта "сотня стран" начнёт оплачивать ещё и нашу армию... Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.