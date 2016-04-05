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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 35413542354335443545>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09

  mephala написав:ЛАД
честно говоря вы меня уже утомили своими сменами темы.
я отвечал на вот этот пост в ключе что мы можем требовать от Европы мол почему у них мало оружия если сами не сильно чесались. при том что война уже была в нашем доме а не ихнем. это во первых.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5541611#p5541611

а во вторых это у вас в корне не правильная постановка вопроса. она иждивенческая.
мне сразу в памяти всплывает наш президент истерящий - вы нам должны. много и сразу.
а чем мы занимались что даже элементарных вещей в запасе не было. зато мы будем просто искать мир в глазах и дороги строить.

Интересно, спорили-спорили, а когда аргументы закончились "вдруг вспомнили", что Вы писали не о том, а я "сменил тему". :)

Истерите регулярно Вы, а не президент.
Вы можете сравнивать возможности практически любой европейской страны с нашими? Даже Польши, не говоря уже о Германии, Франции или Великобритании?
"Элементарных вещей в запасе не было" в 2022, но и в 2019, когда не "искали мир в глазах" и "дороги не строили". Почему? Не возникало у Вас мысли, что просто денег не хватало?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09

  vitaliian написав:
  adeges написав:Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші
только механизма как из под палки заставить работать эффективно со времён древнего Египта нет.

Наш человеческий ресурс меньше, чем у РФ. К чему это приведет при одинаковой эффективности понимаете? Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации.

З законом про бойовий імунітет через скільки роздуплились?

І навіть зараз:
*Якщо зброю військовослужбовець втратив лише сьогодні, існує алгоритм, завдяки якому потенційно можна спростити вирішення проблеми: вплинути на рішення командира, аби зброю списали і не починалася судова тяганина.

«Уявімо ситуацію: боєць потрапляє під обстріл у якомусь конкретному секторі. Перше, що йому треба зробити після повернення – це взяти витяг з бойового розпорядження, що він справді мав право перебувати у цьому секторі. Потім треба щоби командир поїхав у штаб, знайшов чергового, який веде журнал обстрілів і попросити його дати довідку про сьогоднішню ситуацію у секторі (тобто про той самий обстріл, через який була втрачена зброя). Відмовити можуть лише у тому випадку, якщо боєць не мав права перебувати у тому секторі, тоді у втраті зброї буде винен він сам. Але якщо є бойове розпорядження – відмовити не мають права», – пояснює Олег Джурбій.

Але зрозуміло, що цей варіант у нинішніх умовах тяжких бойових дій складно реалізувати. Тож юрист переконаний, що військовослужбовцям не слід боятися судитися за свої права, адже в умовах війти рішення здебільшого ухвалюватимуть на їхню користь."
https://glavcom.ua/publications/37-tis- ... 03471.html

Доля. Кому як повезе куди попасти...

Хз правда ота розповідь про цього Коцара, але коли отака фігня з добровольцем та ще й після полону, то щось треба міняти. Бо на стимул воно не схоже.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:11

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.
вы за это переживаете? А 300 танков нам для войны с кем отправляют, с инопланетянами. Десятки тысяч джавелинов нлау и другого оружия. Это как называть войну СВО. Суть не меняется, но не война.

уже бункерний міняє наратив на "отєчєствєнна" із золотим міліардом проксі війна "руками України"
представь что ты врача психо-невролог, тебе важно что говорит в бреду твой пациент? Почему всем так важно мнение пуйла, про защиту русскоязычных и прочее прочее. Я уже сбился со счета о целях "спецоперации". Проще перестать его слушать чем ломать мозг над очередным искажением, в которое нас просят верить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:11

ЛАД
и опять вы меняете тему :lol:
моя ошибка в том что я вообще повелся на вашу смену темы. нужно было просто возвращать вас назад а не отвечать. это во первых.
а во вторых это не у меня закончились ответы - это вы начали давать ответы на придуманный вами самими разговор. мне даже не нужно было начинать что то вам отвечать.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 15 лют, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:11

  ЛАД написав:За 2015-2022 армия укреплялась. Именно в меру сил и возможностей. В результате армия образца 2022 абсолютно не сравнима с армией 2014.

Вот только с 2019 армия укреплялась как-то незаметно, если не сказать отрицательно. Сил и возможностей стало меньше? С чего бы, если "красти перестали"?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:16

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Когда мотивации недостаточно начинаются перегибы. За военкомами должны бегать, если все сделать правильно.

Золоті слова👍
Просто людям потрібно дати ВИБІР(!!!) - декілька нормальних варіантів і щоб ті варіанти були +/- ДЛЯ людей, а не проти них!

Твоя проблема , Успіх, що ти як невійськова людина не пройшов ломку перебування місяцями без рідних, як це в 17-22 роки пройшли професійні військові. І тепер тільки і чути «відпустіть на місяць і я як завоюю потім!»
Чим швидше переживеш цю дитячу хворобу, тим легше буде.

Ну ок, я, як по молодості НЕ служивша людина - можу і помилятись...
Але ж і Bobua пише про подібні речі?
Ба більше - він пише, щоб взагалі по місяцю(чи якось так) служили і йшли додому, а на їхнє місце - ставали інші... і так "по конвеєру"... :D
Тобто, НЕ грошей, чи їжі не вистачає солдатам - а саме відпусток, або взагалі, ротації додому!
А тут за РІК часу - і то не чути/не має закону, щоб відпустили додому хоч на місяць - не кажучи вже про назавжди!

Цікаво ще б почути думку на рахунок цього☝️ побратима freeze?
  vitaliian написав:Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
О - знову золоті слова 👍
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 15 лют, 2023 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:26

  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
честно говоря вы меня уже утомили своими сменами темы.
я отвечал на вот этот пост в ключе что мы можем требовать от Европы мол почему у них мало оружия если сами не сильно чесались. при том что война уже была в нашем доме а не ихнем. это во первых.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5541611#p5541611

а во вторых это у вас в корне не правильная постановка вопроса. она иждивенческая.
мне сразу в памяти всплывает наш президент истерящий - вы нам должны. много и сразу.
а чем мы занимались что даже элементарных вещей в запасе не было. зато мы будем просто искать мир в глазах и дороги строить.

Интересно, спорили-спорили, а когда аргументы закончились "вдруг вспомнили", что Вы писали не о том, а я "сменил тему". :)

Истерите регулярно Вы, а не президент.
Вы можете сравнивать возможности практически любой европейской страны с нашими? Даже Польши, не говоря уже о Германии, Франции или Великобритании?
"Элементарных вещей в запасе не было" в 2022, но и в 2019, когда не "искали мир в глазах" и "дороги не строили". Почему? Не возникало у Вас мысли, что просто денег не хватало?

Думаю, мова іде про те, що якби не Зеленький, який намагався подивитися у вічі та перестати стріляти, а хоча би той же Порошенко. То РФ не наважилася на бліц-криг, так як б перша фаза стала би зразу третьою із зараз би бої йшли за Сівердонецьк, а не за Бахмут. Не був би зданий південь, не було би окупантів на півночі.
Скоріше би далі шатали ситуацію, та робили різні провокації.

І що не вийшло "за три дні", то не його заслуга.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:32

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:вы за это переживаете? А 300 танков нам для войны с кем отправляют, с инопланетянами. Десятки тысяч джавелинов нлау и другого оружия. Это как называть войну СВО. Суть не меняется, но не война.

уже бункерний міняє наратив на "отєчєствєнна" із золотим міліардом проксі війна "руками України"
представь что ты врача психо-невролог, тебе важно что говорит в бреду твой пациент? Почему всем так важно мнение пуйла, про защиту русскоязычных и прочее прочее. Я уже сбился со счета о целях "спецоперации". Проще перестать его слушать чем ломать мозг над очередным искажением, в которое нас просят верить.

тому що він там відіграє роль матки у мурашнику, і що скаже, то мурашник і робитиме
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:35

  ЛАД написав:"Элементарных вещей в запасе не было" в 2022, но и в 2019, когда не "искали мир в глазах" и "дороги не строили". Почему? Не возникало у Вас мысли, что просто денег не хватало?

"Знов за рибу гроші", на дороги почему-то хватало, а на армию не хватало

А у тебя не возникало мысли, что все факапы зеленой власти с армией из-за того, что кто-то увидел в глазах Путина мир ? А не потому что, денег не хватало

Поэтому и строили дороги, а не развивали армию
Те самые дороги, по которым российская армия, со всех колёс, продвигалась по Украине
И те самые дороги, которые были разбиты
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:41

тільки в нас:


І тільки у флуманів «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать».

Хоча ні. Флумани не мовчать, вони розказують що нікому нічого не винні і хай хтось. А його треба якнайскоріше відпустити у польщу, бо він втомився від війни.
Hotab
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