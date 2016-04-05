Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09

vitaliian написав: adeges написав: Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші только механизма как из под палки заставить работать эффективно со времён древнего Египта нет.



Наш человеческий ресурс меньше, чем у РФ. К чему это приведет при одинаковой эффективности понимаете? Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации. только механизма как из под палки заставить работать эффективно со времён древнего Египта нет.Наш человеческий ресурс меньше, чем у РФ. К чему это приведет при одинаковой эффективности понимаете? Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации.

З законом про бойовий імунітет через скільки роздуплились?І навіть зараз:*Якщо зброю військовослужбовець втратив лише сьогодні, існує алгоритм, завдяки якому потенційно можна спростити вирішення проблеми: вплинути на рішення командира, аби зброю списали і не починалася судова тяганина.«Уявімо ситуацію: боєць потрапляє під обстріл у якомусь конкретному секторі. Перше, що йому треба зробити після повернення – це взяти витяг з бойового розпорядження, що він справді мав право перебувати у цьому секторі. Потім треба щоби командир поїхав у штаб, знайшов чергового, який веде журнал обстрілів і попросити його дати довідку про сьогоднішню ситуацію у секторі (тобто про той самий обстріл, через який була втрачена зброя). Відмовити можуть лише у тому випадку, якщо боєць не мав права перебувати у тому секторі, тоді у втраті зброї буде винен він сам. Але якщо є бойове розпорядження – відмовити не мають права», – пояснює Олег Джурбій.Але зрозуміло, що цей варіант у нинішніх умовах тяжких бойових дій складно реалізувати. Тож юрист переконаний, що військовослужбовцям не слід боятися судитися за свої права, адже в умовах війти рішення здебільшого ухвалюватимуть на їхню користь."Доля. Кому як повезе куди попасти...Хз правда ота розповідь про цього Коцара, але коли отака фігня з добровольцем та ще й після полону, то щось треба міняти. Бо на стимул воно не схоже.