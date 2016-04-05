RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3542354335443545>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:44

  Успіх написав:............
Що влада мала робити(на рахунок повномасштабного вторгнення) - я не знаю.
А от, що мала робити з виплатами військовим - я описав вище☝️
"Треба їсти слона по шматочкам!"©

Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго.
(правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)

Сами понимаете, что "влада думала" я, как и Вы, не знаю, могу только предполагать.
Думаю, они считали, что без помощи Запада мы быстро проиграем. Поэтому или нам окажут большУю помощь, или...
На то, что помощь будет в размере "чтобы не проиграли", вряд ли рассчитывали. И, видимо, надеялись на более суровые и быстрые санкции. К тому же рассчитывали на значительно более сильное воздействие этих санкций. Если помните, прошлой весной Запад прогнозировал падение ВВП РФ на 30%. Да и росс. экономисты тоже. Реальное падение оказалось гораздо ниже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:48

ЛАД

Поэтому или нам окажут большУю помощь, или


З такою підготовкою до вторгнення з півночі і півдня у нас був шанс не дочекатись допомоги взагалі. Бо готували там лише дороги. Чернігів- Київ лише трішки не встигли завершити)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:55

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.
вы за это переживаете? А 300 танков нам для войны с кем отправляют, с инопланетянами. Десятки тысяч джавелинов нлау и другого оружия. Это как называть войну СВО. Суть не меняется, но не война. С точки зрения что запад на РФ не нападал поэтому между ними войны нет, юридических все соблюдено. С другой точки зрения, такие жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго друзьям не предлагают. Может быть это не война, в классическом смысле, но и не " мир дружба жвачка" и даже не просто изоляция, как северной Кореи

Поставки оружия не то же самое, что оплата армии.
Поставки оружия были всегда во всём мире и продолжаются сегодня. Содержать армию чужой страны за свои деньги это совсем другое.
"жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго" это, конечно, не "мир, дружба, жвачка", но и не особо отличается от Сев. Кореи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:00

  Schmit написав:
  ЛАД написав:За 2015-2022 армия укреплялась. Именно в меру сил и возможностей. В результате армия образца 2022 абсолютно не сравнима с армией 2014.

Вот только с 2019 армия укреплялась как-то незаметно, если не сказать отрицательно. Сил и возможностей стало меньше? С чего бы, если "красти перестали"?

Воровали, предполагаю, так же.
А насчёт "незаметно" или даже "отрицательно" - Вам-то откуда знать? Вы к армии хоть близко подходили? Или к оборонным заводам? Всё продолжалось как и раньше, по накатанной.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:00

  Hotab написав:ЛАД

Поэтому или нам окажут большУю помощь, или


З такою підготовкою до вторгнення з півночі і півдня у нас був шанс не дочекатись допомоги взагалі. Бо готували там лише дороги. Чернігів- Київ лише трішки не встигли завершити)))

Які можуть бути претензії до Зе, якщо ще у 2019 По запевнив, що:
*Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко.*
https://cbn.com.ua/2019/02/27/poroshenk ... ich-video/

По суті По запевнив, що вже підготував країну до гідної відсічі саме повномасштабній агресії.

Зрозуміло, що мінімальні вимоги до Зе при такому розкладі - хоча б не зруйнувати створене.

Ну а по мінімуму в нас працюють усі гаранти.
Тому Зе й будував дороги.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26107
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:10

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.
вы за это переживаете? А 300 танков нам для войны с кем отправляют, с инопланетянами. Десятки тысяч джавелинов нлау и другого оружия. Это как называть войну СВО. Суть не меняется, но не война. С точки зрения что запад на РФ не нападал поэтому между ними войны нет, юридических все соблюдено. С другой точки зрения, такие жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго друзьям не предлагают. Может быть это не война, в классическом смысле, но и не " мир дружба жвачка" и даже не просто изоляция, как северной Кореи

Поставки оружия не то же самое, что оплата армии.
Поставки оружия были всегда во всём мире и продолжаются сегодня. Содержать армию чужой страны за свои деньги это совсем другое.
"жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго" это, конечно, не "мир, дружба, жвачка", но и не особо отличается от Сев. Кореи.

Поставки зброї, підготовка особового складу, навчання, забезпечення розвідданими...

Це практично = я тільки снаряди підношу.
Точніше це більше.

Ну грають НАТО і рфія у гру війна з умовленностями, ну і нехай.
Чим скоріше вони від цього відмовляться, тим скоріше буде поразка рашки.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26107
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:11

  Hotab написав:ЛАД

Поэтому или нам окажут большУю помощь, или


З такою підготовкою до вторгнення з півночі і півдня у нас був шанс не дочекатись допомоги взагалі. Бо готували там лише дороги. Чернігів- Київ лише трішки не встигли завершити)))

Был такой шанс.
Но detroytred уже ответил.
При Порошенко в 2019 были готовы лучше? Что-то готовили "до вторгнення з півночі і півдня"?
Повторю, я понимаю Вас как профессионального военного. Вы хорошо знаете ситуацию в армии и что нужно для успешной обороны.
Но Вы не хотите понять, что у государства просто нет возможностей на бОльшие расходы на армию и оборону без ущемления народа. А в мирное время пойти на это сложно.
Вспомните, Порошенко говорил об армии, но и всегда подчёркивал улучшение жизни народа, рост зарплат.
Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Введення військової адміністрації у Чернігові. Хронологія заяв
1 лютого 2023 року

1 лютого міського голову Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від відповідної посади строком на один рік. Таке рішення 1 лютого ухвалив Львівський апеляційний суд під час розгляду апеляції на рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022 року на рік заборонив міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду.

Як прокоментував за день до рішення Львівського апеляційного суду Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, навіть якщо Владислава Атрошенка відсторонюють від посади, є посадова особа, яка його замінить, зокрема секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

"По-перше, за посадою тоді має керувати секретар міськради. По-друге, щодо введення військової адміністрації, то ми будемо дивитись по всім громадам, а не тільки по Чернігову".

Головними чинниками при введенні військових адміністрацій Чаус називав спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих чи інших причин виконувати свої повноваження.

На питання журналіста, чи Чернігівська міськрада поки спроможна виконувати свої повноваження, начальник ОВА тоді відповів: "Те, що я бачу на сьогодні — так".
...
11 лютого

Указ про створення військової адміністрації у Чернігові з’явився на сайті Президента України ввечері 11 лютого. Документ був датований 7 лютого.


Закон каже
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.

Але в Чернігові міський голова здійснював покладені на нього повноваження
Він не поклав прутня на свої обо"язки, його відсторонили
Є секретар міської ради, є працююча міська рада

Є інши приклади
Запоріжжя. Міського голови немає, керує секретар міської ради, міська рада працює. Військову адміністрацію не створюють, хоча місто постійно під вогнем

Прилуки. Міська рада не працює взагалі. Міська голова просить ввести військову адміністрацію. Не створюють

Висновки ?
Це бажання когось в ОП відсторонити Атрошенко від керування містом. І це почалось ще до війни

Атрошенко обрали мешканці міста
І це прямий сигнал - ми вам призначимо керівника, а то ви тут неправильно обираєте
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 лют, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7681
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:15

  ЛАД написав:Но Вы не хотите понять, что у государства просто нет возможностей на бОльшие расходы на армию и оборону без ущемления народа. А в мирное время пойти на это сложно.
Вспомните, Порошенко говорил об армии, но и всегда подчёркивал улучшение жизни народа, рост зарплат.

Давай цитату - это раз

И два. При Порошенко и на дороги хватало, и на армию, и на рост зарплат

  ЛАД написав:Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.

РукаЛицо
Да ты просто махровый сталинист
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7681
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:18

  detroytred написав:............
Поставки зброї, підготовка особового складу, навчання, забезпечення розвідданими...

Це практично = я тільки снаряди підношу.
Точніше це більше.

Ну грають НАТО і рфія у гру війна з умовленностями, ну і нехай.
Чим скоріше вони від цього відмовляться, тим скоріше буде поразка рашки.

Ещё раз. Подчёркнутое - обычные и привычные в мире вещи.
Приведите хоть один пример выплаты зарплат чужой армии.

Не боитесь, что "чим скоріше вони від цього відмовляться", тем скорее может начаться 3 мировая и, возможно, с применением ЯО?
Причём, театром военных действий будет (по крайней мере, в начале) Украина. И масштаб войны увеличится гораздо сильнее, чем сегодня. Что после этого будет на территории Украины? Сегодняшняя ситуация может показаться детским развлечением.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3542354335443545>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112550
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6295)
15.02.2023 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.