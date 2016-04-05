Додано: Сер 15 лют, 2023 18:13

1 лютого 2023 року



1 лютого міського голову Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від відповідної посади строком на один рік. Таке рішення 1 лютого ухвалив Львівський апеляційний суд під час розгляду апеляції на рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022 року на рік заборонив міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду.



Як прокоментував за день до рішення Львівського апеляційного суду Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, навіть якщо Владислава Атрошенка відсторонюють від посади, є посадова особа, яка його замінить, зокрема секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.



"По-перше, за посадою тоді має керувати секретар міськради. По-друге, щодо введення військової адміністрації, то ми будемо дивитись по всім громадам, а не тільки по Чернігову".



Головними чинниками при введенні військових адміністрацій Чаус називав спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих чи інших причин виконувати свої повноваження.



На питання журналіста, чи Чернігівська міськрада поки спроможна виконувати свої повноваження, начальник ОВА тоді відповів: "Те, що я бачу на сьогодні — так".

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11 лютого



Указ про створення військової адміністрації у Чернігові з’явився на сайті Президента України ввечері 11 лютого. Документ був датований 7 лютого.



3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.

Закон кажеАле в Чернігові міський голова здійснював покладені на нього повноваженняВін не поклав прутня на свої обо"язки, його відсторонилиЄ секретар міської ради, є працююча міська радаЄ інши прикладиЗапоріжжя. Міського голови немає, керує секретар міської ради, міська рада працює. Військову адміністрацію не створюють, хоча місто постійно під вогнемПрилуки. Міська рада не працює взагалі. Міська голова просить ввести військову адміністрацію. Не створюютьВисновки ?Це бажання когось в ОП відсторонити Атрошенко від керування містом. І це почалось ще до війниАтрошенко обрали мешканці містаІ це прямий сигнал - ми вам призначимо керівника, а то ви тут неправильно обираєте