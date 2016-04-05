Ну, але як тут вже написали, що влада думала(?) що війна буде тривати не довго. (правда хто, крім Арестовича, з влади думали, що "швидко і легко" завершать війну - мабуть, питання без відповіді?)
Сами понимаете, что "влада думала" я, как и Вы, не знаю, могу только предполагать. Думаю, они считали, что без помощи Запада мы быстро проиграем. Поэтому или нам окажут большУю помощь, или... На то, что помощь будет в размере "чтобы не проиграли", вряд ли рассчитывали. И, видимо, надеялись на более суровые и быстрые санкции. К тому же рассчитывали на значительно более сильное воздействие этих санкций. Если помните, прошлой весной Запад прогнозировал падение ВВП РФ на 30%. Да и росс. экономисты тоже. Реальное падение оказалось гораздо ниже.
ЛАД написав:Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.
вы за это переживаете? А 300 танков нам для войны с кем отправляют, с инопланетянами. Десятки тысяч джавелинов нлау и другого оружия. Это как называть войну СВО. Суть не меняется, но не война. С точки зрения что запад на РФ не нападал поэтому между ними войны нет, юридических все соблюдено. С другой точки зрения, такие жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго друзьям не предлагают. Может быть это не война, в классическом смысле, но и не " мир дружба жвачка" и даже не просто изоляция, как северной Кореи
Поставки оружия не то же самое, что оплата армии. Поставки оружия были всегда во всём мире и продолжаются сегодня. Содержать армию чужой страны за свои деньги это совсем другое. "жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго" это, конечно, не "мир, дружба, жвачка", но и не особо отличается от Сев. Кореи.
ЛАД написав:За 2015-2022 армия укреплялась. Именно в меру сил и возможностей. В результате армия образца 2022 абсолютно не сравнима с армией 2014.
Вот только с 2019 армия укреплялась как-то незаметно, если не сказать отрицательно. Сил и возможностей стало меньше? С чего бы, если "красти перестали"?
Воровали, предполагаю, так же. А насчёт "незаметно" или даже "отрицательно" - Вам-то откуда знать? Вы к армии хоть близко подходили? Или к оборонным заводам? Всё продолжалось как и раньше, по накатанной.
З такою підготовкою до вторгнення з півночі і півдня у нас був шанс не дочекатись допомоги взагалі. Бо готували там лише дороги. Чернігів- Київ лише трішки не встигли завершити)))
Які можуть бути претензії до Зе, якщо ще у 2019 По запевнив, що: *Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко.* https://cbn.com.ua/2019/02/27/poroshenk ... ich-video/
По суті По запевнив, що вже підготував країну до гідної відсічі саме повномасштабній агресії.
Зрозуміло, що мінімальні вимоги до Зе при такому розкладі - хоча б не зруйнувати створене.
Ну а по мінімуму в нас працюють усі гаранти. Тому Зе й будував дороги.
ЛАД написав:Простите, но это уже будет точно выглядеть как война Запада против России, в которой мы играем роль наёмников.
вы за это переживаете? А 300 танков нам для войны с кем отправляют, с инопланетянами. Десятки тысяч джавелинов нлау и другого оружия. Это как называть войну СВО. Суть не меняется, но не война. С точки зрения что запад на РФ не нападал поэтому между ними войны нет, юридических все соблюдено. С другой точки зрения, такие жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго друзьям не предлагают. Может быть это не война, в классическом смысле, но и не " мир дружба жвачка" и даже не просто изоляция, как северной Кореи
Поставки оружия не то же самое, что оплата армии. Поставки оружия были всегда во всём мире и продолжаются сегодня. Содержать армию чужой страны за свои деньги это совсем другое. "жёсткие санкции, блокировки активов, торговые эмбарго" это, конечно, не "мир, дружба, жвачка", но и не особо отличается от Сев. Кореи.
Поставки зброї, підготовка особового складу, навчання, забезпечення розвідданими...
Це практично = я тільки снаряди підношу. Точніше це більше.
Ну грають НАТО і рфія у гру війна з умовленностями, ну і нехай. Чим скоріше вони від цього відмовляться, тим скоріше буде поразка рашки.
З такою підготовкою до вторгнення з півночі і півдня у нас був шанс не дочекатись допомоги взагалі. Бо готували там лише дороги. Чернігів- Київ лише трішки не встигли завершити)))
Был такой шанс. Но detroytred уже ответил. При Порошенко в 2019 были готовы лучше? Что-то готовили "до вторгнення з півночі і півдня"? Повторю, я понимаю Вас как профессионального военного. Вы хорошо знаете ситуацию в армии и что нужно для успешной обороны. Но Вы не хотите понять, что у государства просто нет возможностей на бОльшие расходы на армию и оборону без ущемления народа. А в мирное время пойти на это сложно. Вспомните, Порошенко говорил об армии, но и всегда подчёркивал улучшение жизни народа, рост зарплат. Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.
1 лютого міського голову Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від відповідної посади строком на один рік. Таке рішення 1 лютого ухвалив Львівський апеляційний суд під час розгляду апеляції на рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022 року на рік заборонив міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду.
Як прокоментував за день до рішення Львівського апеляційного суду Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, навіть якщо Владислава Атрошенка відсторонюють від посади, є посадова особа, яка його замінить, зокрема секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.
"По-перше, за посадою тоді має керувати секретар міськради. По-друге, щодо введення військової адміністрації, то ми будемо дивитись по всім громадам, а не тільки по Чернігову".
Головними чинниками при введенні військових адміністрацій Чаус називав спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих чи інших причин виконувати свої повноваження.
На питання журналіста, чи Чернігівська міськрада поки спроможна виконувати свої повноваження, начальник ОВА тоді відповів: "Те, що я бачу на сьогодні — так". ... 11 лютого
Указ про створення військової адміністрації у Чернігові з’явився на сайті Президента України ввечері 11 лютого. Документ був датований 7 лютого.
3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.
Але в Чернігові міський голова здійснював покладені на нього повноваження Він не поклав прутня на свої обо"язки, його відсторонили Є секретар міської ради, є працююча міська рада
Є інши приклади Запоріжжя. Міського голови немає, керує секретар міської ради, міська рада працює. Військову адміністрацію не створюють, хоча місто постійно під вогнем
Прилуки. Міська рада не працює взагалі. Міська голова просить ввести військову адміністрацію. Не створюють
Висновки ? Це бажання когось в ОП відсторонити Атрошенко від керування містом. І це почалось ще до війни
Атрошенко обрали мешканці міста І це прямий сигнал - ми вам призначимо керівника, а то ви тут неправильно обираєте
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 лют, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но Вы не хотите понять, что у государства просто нет возможностей на бОльшие расходы на армию и оборону без ущемления народа. А в мирное время пойти на это сложно. Вспомните, Порошенко говорил об армии, но и всегда подчёркивал улучшение жизни народа, рост зарплат.
Давай цитату - это раз
И два. При Порошенко и на дороги хватало, и на армию, и на рост зарплат
ЛАД написав:Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.
detroytred написав:............ Поставки зброї, підготовка особового складу, навчання, забезпечення розвідданими...
Це практично = я тільки снаряди підношу. Точніше це більше.
Ну грають НАТО і рфія у гру війна з умовленностями, ну і нехай. Чим скоріше вони від цього відмовляться, тим скоріше буде поразка рашки.
Ещё раз. Подчёркнутое - обычные и привычные в мире вещи. Приведите хоть один пример выплаты зарплат чужой армии.
Не боитесь, что "чим скоріше вони від цього відмовляться", тем скорее может начаться 3 мировая и, возможно, с применением ЯО? Причём, театром военных действий будет (по крайней мере, в начале) Украина. И масштаб войны увеличится гораздо сильнее, чем сегодня. Что после этого будет на территории Украины? Сегодняшняя ситуация может показаться детским развлечением.