Додано: Сер 15 лют, 2023 18:36

Hotab написав: ..........

Твоя проблема , Успіх, що ти як невійськова людина не пройшов ломку перебування місяцями без рідних, як це в 17-22 роки пройшли професійні військові. І тепер тільки і чути «відпустіть на місяць і я як завоюю потім!»

Чим швидше переживеш цю дитячу хворобу, тим легше буде. ..........Твоя проблема , Успіх, що ти як невійськова людина не пройшов ломку перебування місяцями без рідних, як це в 17-22 роки пройшли професійні військові. І тепер тільки і чути «відпустіть на місяць і я як завоюю потім!»Чим швидше переживеш цю дитячу хворобу, тим легше буде.

хотелось бы

У Вас опять же подход профессионального военного.В 17-22 не было мобилизации. На фронт, в основном, шли добровольно.Сейчас на фронт пришли мобилизованные, которые не планировали и не планируют связать свою жизнь с армией, а просто более или менее добросовестно выполняют свой долг гражданина.Соответственно, и взгляды у них другие, и желания. И вряд ли они переживут эту "дитячу хворобу", она так и будет с ними. Лишь бы она не переходила из разряда "мечтаний" в разряд категоричных требований.Мне, кстати, нравится подход Успіха - он пишет о том, чего ему, но признаёт, что он не всё знает и понимает и допускает, что выполнить на практике его желания просто невозможно.