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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:22
flyman написав: ЛАД написав: mephala написав:ЛАД
честно говоря вы меня уже утомили своими сменами темы.
я отвечал на вот этот пост в ключе что мы можем требовать от Европы мол почему у них мало оружия если сами не сильно чесались. при том что война уже была в нашем доме а не ихнем. это во первых.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5541611#p5541611
а во вторых это у вас в корне не правильная постановка вопроса. она иждивенческая.
мне сразу в памяти всплывает наш президент истерящий - вы нам должны. много и сразу.
а чем мы занимались что даже элементарных вещей в запасе не было. зато мы будем просто искать мир в глазах и дороги строить.
Интересно, спорили-спорили, а когда аргументы закончились "вдруг вспомнили", что Вы писали не о том, а я "сменил тему".
Истерите регулярно Вы, а не президент.
Вы можете сравнивать возможности практически любой европейской страны с нашими? Даже Польши, не говоря уже о Германии, Франции или Великобритании?
"Элементарных вещей в запасе не было" в 2022, но и в 2019, когда не "искали мир в глазах" и "дороги не
строили". Почему? Не возникало у Вас мысли, что просто денег не хватало?
Думаю, мова іде про те, що якби не Зеленький, який намагався подивитися у вічі та перестати стріляти, а хоча би той же Порошенко. То РФ не наважилася на бліц-криг, так як б перша фаза стала би зразу третьою із зараз би бої йшли за Сівердонецьк, а не за Бахмут. Не був би зданий південь, не було би окупантів на півночі.
Скоріше би далі шатали ситуацію, та робили різні провокації.
І що не вийшло "за три дні", то не його заслуга.
Про що йде мова у mephala
, понятно. Зеленский дурак и предатель, он кругом виноват, вот если бы Порошенко...
Но вот в выделенном, мягко говоря, сильно сомневаюсь.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:32
pesikot написав: ЛАД написав:
Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.
РукаЛицо
Да ты просто махровый сталинист
Так це ж очевидно з кожного посту. Звичайна русня, що живе в Україні.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:36
ЛАД написав: flyman написав:
Думаю, мова іде про те, що якби не Зеленький, який намагався подивитися у вічі та перестати стріляти, а хоча би той же Порошенко. То РФ не наважилася на бліц-криг, так як б перша фаза стала би зразу третьою із зараз би бої йшли за Сівердонецьк, а не за Бахмут. Не був би зданий південь, не було би окупантів на півночі.
Скоріше би далі шатали ситуацію, та робили різні провокації.
І що не вийшло "за три дні", то не його заслуга.
Про що йде мова у mephala
, понятно. Зеленский дурак и предатель, он кругом виноват, вот если бы Порошенко...
Но вот в выделенном, мягко говоря, сильно сомневаюсь.
Да, Зеленский - дурак, который говорил о том, что увидел в глазах Путина мир
Да, он говорил, что сойдёмся посередине
Увидели мир ? Сошлись посередине ?
Я сам писал, ещё тогда, что никакого мира в глазах Путина нет. Что не получится сойтись посередине
Зеленский признал эти свои ошибки ? НЕТ
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pesikot
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:36
Hotab написав:
..........
Твоя проблема , Успіх, що ти як невійськова людина не пройшов ломку перебування місяцями без рідних, як це в 17-22 роки пройшли професійні військові. І тепер тільки і чути «відпустіть на місяць і я як завоюю потім!»
Чим швидше переживеш цю дитячу хворобу, тим легше буде.
У Вас опять же подход профессионального военного.
В 17-22 не было мобилизации. На фронт, в основном, шли добровольно.
Сейчас на фронт пришли мобилизованные, которые не планировали и не планируют связать свою жизнь с армией, а просто более или менее добросовестно выполняют свой долг гражданина.
Соответственно, и взгляды у них другие, и желания. И вряд ли они переживут эту "дитячу хворобу", она так и будет с ними. Лишь бы она не переходила из разряда "мечтаний" в разряд категоричных требований.
Мне, кстати, нравится подход Успіха - он пишет о том, чего ему хотелось бы
, но признаёт, что он не всё знает и понимает и допускает, что выполнить на практике его желания просто невозможно.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:37
ЛАД написав:
Про що йде мова у mephala
, понятно. Зеленский дурак и предатель, он кругом виноват, вот если бы Порошенко...
Но вот в выделенном, мягко говоря, сильно сомневаюсь.
да у вас батенька комплекс уже развился походу.
все началось с моего ответаhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5541697#p5541697
вот на это сообщениеhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5541611#p5541611
где вы все вот это увидели о чем пишете? вы уже подзаколебали свои фантазии мне приписывать. и причем делаете это регулярно да еще и потом меня в чем то обвиняя.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:42
"Украинцы - патриоты, а у нас все за деньги!" На росТВ пояснили причины своих провалов
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:44
А это стиль общения этого сталиниста
Ну точно он бывший секретарь парткома
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:45
ЛАД написав: detroytred написав:
............Поставки зброї, підготовка особового складу, навчання, забезпечення розвідданими...
Це практично = я тільки снаряди підношу.
Точніше це більше.
Ну грають НАТО і рфія у гру війна з умовленностями, ну і нехай.
Чим скоріше вони від цього відмовляться, тим скоріше буде поразка рашки.
Ещё раз. Подчёркнутое - обычные и привычные в мире вещи.
Приведите хоть один пример выплаты зарплат чужой армии
.
Не боитесь, что "чим скоріше вони від цього відмовляться", тем скорее может начаться 3 мировая и, возможно, с применением ЯО?
Причём, театром военных действий будет (по крайней мере, в начале) Украина. И масштаб войны увеличится гораздо сильнее, чем сегодня. Что после этого будет на территории Украины? Сегодняшняя ситуация может показаться детским развлечением.
Не зрозумів до чого тут зарплатня.
Від того, що десь теж не називали учасників війни учасниками, суть не змінюється.
Мова була про що?
Ви перейшли до іншого предмету. До наслідків, точніше - до ціни. Після зняття умовленностей.
Це і їжаку зрозуміло, що у рашки залишається лише один козир - ЯЗ.
А у НАТО ціла колода)). Порівняйте військові бюджети рфії і тільки Штатів.
Чого боятися-то?
Як буде, так і буде.
Боятися наслідків своїх рішень та дій повинні ті, хто їх приймає.
Для війни, бійки потрібна згода на бійку обох сторін.
Вже запізно. Бійка вже йде. Розвивається за своїми законами.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:48
vitaliian написав: airmax78 написав:
с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было
пуйлу не надо была война. Его бы устроили Минск-3 Минск-4 Минск -5 с ещё более унизительными условиями. Это такое самоутверждение "какой он великий если может так смачно унизить Хох.в". Мариуполь 100% ушел бы по крымскому сценнарию, зелёные человечки проводят референдум и всё.
А Зеля ему сказал, никуя Минск гавно, выполнять не будем, верните Крым и идите лесом. Или война
. В этом смысле вы правы. Зеля просто перестал всем врать. Назвал войну войной.
Та плювати путін хотів що Зеля сказав.
Тим більше сказати "верните Крым и идите лесом. Или война." Зеля не міг, не фантазуйте.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:50
sergey_sryvkin написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.
РукаЛицо
Да ты просто махровый сталинист
Так це ж очевидно з кожного посту. Звичайна русня, що живе в Україні.
Можно быть украинцем, русским, китайцем, евреем, "негром преклонных годов", лишь бы не дураком.
А насчёт "махрового сталиниста" - вы с pesikot"ом гораздо бОльшие сталинисты. Дай вам волю и власть, вы бы быстро заткнули рты всем, кто высказывает взгляды, хоть на копейку отличающиеся от ваших. При этом с методами не стеснялись. Тюрьма и ссылка были бы за счастье.
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