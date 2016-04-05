ЛАД написав:А насчёт "махрового сталиниста" - вы с pesikot"ом гораздо бОльшие сталинисты. Дай вам волю и власть, вы бы быстро заткнули рты всем, кто высказывает взгляды, хоть на копейку отличающиеся от ваших. При этом с методами не стеснялись. Тюрьма и ссылка были бы за счастье.
Ты сейчас слово в слово сказал, как любой рашистский пропагандон
Тебе здесь кто-то затыкает рот ? Ты высказываешь свои мысли открыто
А ... я понял, уже давно Любое возражение тебе - это и есть затыкание рта.
И ты проболтался Ты бы с теми, чьи взгляды отличаются от твоих, с методами не стеснялся бы
detroytred написав:........... Вже запізно. Бійка вже йде. Розвивається за своїми законами.
Не запізно. Обратите внимание, Запад постоянно подчёркивает, что он не участник войны и очень сильно взвешивает шаги, чтобы избежать ядерной войны. А Вы пишете:
Чого боятися-то? Як буде, так і буде.
И ещё:
Для війни, бійки потрібна згода на бійку обох сторін.
Это не так. Мы не хотели войны и не "давали згоду". Тем не менее война началась и без нашего согласия и желания. И я не переходил "до іншого предмету". Просто среагировал на Вашу фразу: "Ну грають НАТО і рфія у гру війна з умовленностями, ну і нехай. Чим скоріше вони від цього відмовляться, тим скоріше буде поразка рашки."
Shaman написав:зрозуміло, що якщо люди не бажають воювати, то питання не в грошах
у вас тоже странне мышление, как будто нищие и средний класс мыслят одинаково.
кто за 2,5куе не пойдет, за 3,5к подумает, а за 5к уже можно и повоевать. Это мнение моего окружения, в том числе друзей из Одессы, которых я отношу к среднему классу. Так и говорят, что не готовы гнить в окопах за 5 копеек.
2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения. Отсюда и проблемы с призывом среди тех кто мог бы воевать. Исключаем из выборки кто совсем не хочет или не может.
Вы невнимательно прочитали мой пост viewtopic.php?p=5541928#p5541928. Здесь на форуме в основном люди среднего и несколько выше достатка. И круг знакомых в основном соответствующий. В результате они неправильно оценивают ситуацию - для подавляющего большинства населения Украины 2,5куе это не 5 копеек", а почти фантастическая цифра, раз в 10 и больше выше их реального дохода.
Також посміявся з фрази "2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения". Думаю тут проблема в іншому. Люди не довіряють державі! Немає чітких правил "гри". В нас все та сама радянська система мобілізації( а можливо іншої немає, не знаю) Наприклад сидіти під Бахмутом "на нулі" чи наприклад під Херсоном "на нулі". Це різні "нулі". Відповідно оплата має бути різна. Усі очікують на найгірший варіант - "під Бахмут", відповідно бажання йти воювати саме "за гроші" немає, тому що не знаєш що тебе чекає.
andrijk777 написав:Також посміявся з фрази "2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения
Семья может потерять на войне кормильца (надеюсь вы не с этого посмеялись),
вопрос сколько денег до этого момента он успеет принести своей семье, 12куе, 25куе или 50куе. Разница большая и принципиальная. Тут мозгами нужно думать о рисках и последствиях. А не оценивать сколько колбасы и пива вы купите на 2,5куе
ЛАД написав:Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально
Варлам Шаламов - Колымские рассказы Почитайте про эту заботу
Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный убой скота – единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет
Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лют, 2023 19:31, всього редагувалось 2 разів.
Які можуть бути претензії до Зе, якщо ще у 2019 По запевнив, що: *Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко
В 2019 році на півдні і півночі не було 100+ тисяч. Можна було заявити, що при тій ситуації ми були готові. За 2-3 роки біля кордонів зібралось угрупування. Да і сама армія ерефії сильно змінилась за той час. А от з нашого боку підготовка навпаки , не тільки не посилилась, а по багатьом питання настала стагнація.
andrijk777 написав:Також посміявся з фрази "2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения
Семья может потерять на войне кормильца (надеюсь вы не с этого посмеялись),
вопрос сколько денег до этого момента он успеет принести своей семье, 12куе, 25куе или 50куе. Разница большая и даже принципиальная. Тут мозгами нужно думать о рисках и последствиях. А не оценивать сколько колбасы и пива вы купите на 2,5куе
А если не пошёл защищать и твой город окружили
И у тебя нет зарплаты в 2.5 куе И ты не можешь купить продукты, от слова совсем И ты не можешь купить лекарства И ты не можешь заправить своё авто
Тут тоже разница большая и принципиальная Это же ты отсиделся неизвестно где
Які можуть бути претензії до Зе, якщо ще у 2019 По запевнив, що: *Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко
В 2019 році на півдні і півночі не було 100+ тисяч. Можна було заявити, що при тій ситуації ми були готові. За 2-3 роки біля кордонів зібралось угрупування. Да і сама армія ерефії сильно змінилась за той час. А от з нашого боку підготовка навпаки , не тільки не посилилась, а по багатьом питання настала стагнація.
Я спеціально надав цитату з чітким однозначним -- повномасштабної.
Хоч було угруповання, хоч ні немає різниці.
Ну і це, здається, 2019 рік: Полторак РФ, крім двох терористичних армійських корпусів, сформованих в Донецькій і Луганській областях, розгорнула потужне угруповання на кордоні з Україною. Там приблизно 80 тис. особового складу, 900 танків, понад 1000 артсистем, більше 400 установок залпового вогню. Росія відновила три армії, завданням яких за часів холодної війни було створювати напруженість в Європі.
РФ будує потужний кордон, який можна використати для початку відкритої агресії проти України. На сьогодні, за даними розвідки, в Росії немає угруповання, здатного провести повномасштабну агресію проти України. Але створена інфраструктура дає можливість наростити військовий ресурс в період від двох тижнів до двох місяців, в основному силами Західного і Південних військових округів. https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=40423
Від двох тижнів для нарощування))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 15 лют, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Також посміявся з фрази "2,5куе могут заинтересовать только совсем бедные слои населения
Семья может потерять на войне кормильца (надеюсь вы не с этого посмеялись),
вопрос сколько денег до этого момента он успеет принести своей семье, 12куе, 25куе или 50куе. Разница большая и даже принципиальная. Тут мозгами нужно думать о рисках и последствиях. А не оценивать сколько колбасы и пива вы купите на 2,5куе
А если не пошёл защищать и твой город окружили
И у тебя нет зарплаты в 2.5 куе И ты не можешь купить продукты, от слова совсем И ты не можешь купить лекарства И ты не можешь заправить своё авто
Тут тоже разница большая и принципиальная Это же ты отсиделся неизвестно где
В чому претензія? Чому не здох в Ірпені (тоді би герой)? Чи що за наїзди мовою агресора?
andrijk777 написав:......... Думаю тут проблема в іншому. Люди не довіряють державі! Немає чітких правил "гри". В нас все та сама радянська система мобілізації( а можливо іншої немає, не знаю) Наприклад сидіти під Бахмутом "на нулі" чи наприклад під Херсоном "на нулі". Це різні "нулі". Відповідно оплата має бути різна. Усі очікують на найгірший варіант - "під Бахмут", відповідно бажання йти воювати саме "за гроші" немає, тому що не знаєш що тебе чекає.
В общем согласен. Но, вероятно, при системе призыва и обязательной службе в армии, в отличие от контрактных армий, других вариантов нет. Так было во всех армиях с обязательной службой. Сильно подозреваю, что в случае большой настоящей войны государствам с контрактной армией тоже пришлось бы отказаться от этой системы и перейти к призыву.
А насчёт дифференциации, конечно, верно. Вот сейчас вводят дифференциацию зарплат в зависимости от близости к нулю. Ввести ещё дифференциацию на нуле "под Бахмутом" и "под Херсоном" было бы справедливо, но, думаю, слишком сложно. К тому же, сегодня горячо под Бахмутом, завтра может быть под Херсоном или Харьковом И сложно оценить, где и насколько "горячее" - под Бахмутом или, например, под Кременной.
А вообще, не ожидал таких высоких боевых доплат. Помню, Порошенко в 2014 обещал 1000 долл. бойцам. Не сделал. И тогда его часто упрекали в этом. В этот раз сделали. Возможно потому, что хотели привлечь иностранных солдат, а для них меньшие зарплаты не годятся - для них это, действительно, обычные деньги. Но при этом пришлось такие же зарплаты установить и нашим. Делать разницу было бы не логично/не этично.