Додано: Сер 15 лют, 2023 19:40

andrijk777 написав: .........

Думаю тут проблема в іншому. Люди не довіряють державі!

Немає чітких правил "гри". В нас все та сама радянська система мобілізації( а можливо іншої немає, не знаю)

Наприклад сидіти під Бахмутом "на нулі" чи наприклад під Херсоном "на нулі". Це різні "нулі". Відповідно оплата має бути різна.

Усі очікують на найгірший варіант - "під Бахмут", відповідно бажання йти воювати саме "за гроші" немає, тому що не знаєш що тебе чекає. .........Думаю тут проблема в іншому. Люди не довіряють державі!В нас все та сама радянська система мобілізації( а можливо іншої немає, не знаю)Наприклад сидіти під Бахмутом "на нулі" чи наприклад під Херсоном "на нулі". Це різні "нулі". Відповідно оплата має бути різна.Усі очікують на найгірший варіант - "під Бахмут", відповідно бажання йти воювати саме "за гроші" немає, тому що не знаєш що тебе чекає.

В общем согласен.Но, вероятно, при системе призыва и обязательной службе в армии, в отличие от контрактных армий, других вариантов нет. Так было во всех армиях с обязательной службой. Сильно подозреваю, что в случае большой настоящей войны государствам с контрактной армией тоже пришлось бы отказаться от этой системы и перейти к призыву.А насчёт дифференциации, конечно, верно. Вот сейчас вводят дифференциацию зарплат в зависимости от близости к нулю. Ввести ещё дифференциацию на нуле "под Бахмутом" и "под Херсоном" было бы справедливо, но, думаю, слишком сложно. К тому же, сегодня горячо под Бахмутом, завтра может быть под Херсоном или Харьковом И сложно оценить, где и насколько "горячее" - под Бахмутом или, например, под Кременной.А вообще, не ожидал таких высоких боевых доплат. Помню, Порошенко в 2014 обещал 1000 долл. бойцам. Не сделал. И тогда его часто упрекали в этом.В этот раз сделали. Возможно потому, что хотели привлечь иностранных солдат, а для них меньшие зарплаты не годятся - для них это, действительно, обычные деньги. Но при этом пришлось такие же зарплаты установить и нашим. Делать разницу было бы не логично/не этично.