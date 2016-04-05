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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:48
vitaliian написав:
.........
ЛАД написав:
Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально
Варлам Шаламов - Колымские рассказы
Почитайте про эту заботу
........
Вы не предполагаете, что я читал? И не только Шаламова.
А Вы не обратили внимание на выделенные слова?
В те времена "враги народа" и, вообще, зэки к "народу" не относили.
Не так, чтобы очень сильно считались с народом, а уж, тем более, с "отщепенцами".
И всё же при всех масштабах репрессий в самые тяжёлые времена подавляющее большинство населения были не в лагерях.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:48
pesikot написав:
ты отсиделся неизвестно где
мне тяжело общаться с человеком, у которых отсутствует логика и мозг. Общайся с кем то другим, ты вот добавил Детройта в ЧС, добавь туда и меня.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49
vitaliian написав: Shaman написав:
тому так, навіть за 8 тис готові працювати
тогда не должно быть проблем с набором в ЗСУ на зарплату 100к Если за 8к готовы работать, то за 100к наверное ещё больше готовы?
но проблемы есть... У меня несколько друзей живут в Одессе, все как один рассказывают неприятные истории, не для форумов... цитировать не буду.
Думаю, что многие "неприятные истории" не из-за недостаточных денег, а от нежелания воевать с "братским народом" с кучей родственников и приятелей, и надежды, что "путин всё-таки придет и порядок наведет".
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:50
ЛАД написав:
вообще, зэки к "народу" не относили
Ладно там зеки сидели бы заслуженно. Посадить могли по доносу. Сколько ненарода прошло через сталинские лагеря за время его правления? То что "не относили" это их когнитивные проблемы.
ЛАД написав:
И всё же при всех масштабах репрессий в самые тяжёлые времена подавляющее большинство населения были не в лагерях
то есть людям первого сорта все таки было норм? Или как понимать эту фразу.
Starikan написав:
Думаю, что многие "неприятные истории" не из-за недостаточных денег, а от нежелания воевать с "братским народом" с кучей родственников и приятелей
Истории как раз про деньги. Сколько компенсации заплатит государство если кормилец останется инвалидом, хватит ли на семью, до совершеннолетия детей или супруге придется искать другого кормильца. И остальное в таком духе
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:56
vitaliian написав: pesikot написав:
ты отсиделся неизвестно где
мне тяжело общаться с человеком, у которых отсутствует логика и мозг. Общайся с кем то другим, ты вот добавил Детройта в ЧС, добавь туда и меня.
Ты сдался ...
Аргументации - ноль
Обвинений - овер до хрена
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