Додано: Сер 15 лют, 2023 20:16

ЛАД

\\\Обратите внимание, Запад постоянно подчёркивает, что он не участник войны и очень сильно взвешивает шаги, чтобы избежать ядерной войны. \\\



Що таке слова?

Старлінки наче теж не приймають участі у забезпеченні бойових дій.

Але відкрийте будь-яке наше відео того ж Суспільного і там прям на камеру: Старлінк-артбатарея...

Може саме тому Маск несе уту чухню про Крим і т.д., щоб сплатити))



ЛАД, Захід (здебільшого європейці) зважує свої кроки для запобігання початку ядерної війни рфії з ним.



Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні.

І тут зважує лише гбіст.

Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д.

Тобто тоді він тим паче програє остаточно.



В цьому тонка гра. Заходу. Щоб не було війни стратегічною ЯЗ.

А про те, що вірогідність рфії прийти до застосування ТЯЗ велика, я писав ще влітку. Нема в них більше козирів.

І це не залежить від нас або Заходу.

Цей вибір буде за оркостаном. До якого рівня підняти спіраль війни.