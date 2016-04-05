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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49
vitaliian написав: Shaman написав:
тому так, навіть за 8 тис готові працювати
тогда не должно быть проблем с набором в ЗСУ на зарплату 100к Если за 8к готовы работать, то за 100к наверное ещё больше готовы?
но проблемы есть... У меня несколько друзей живут в Одессе, все как один рассказывают неприятные истории, не для форумов... цитировать не буду.
Думаю, что многие "неприятные истории" не из-за недостаточных денег, а от нежелания воевать с "братским народом" с кучей родственников и приятелей, и надежды, что "путин всё-таки придет и порядок наведет".
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:50
ЛАД написав:
вообще, зэки к "народу" не относили
Ладно там зеки сидели бы заслуженно. Посадить могли по доносу. Сколько ненарода прошло через сталинские лагеря за время его правления? То что "не относили" это их когнитивные проблемы.
ЛАД написав:
И всё же при всех масштабах репрессий в самые тяжёлые времена подавляющее большинство населения были не в лагерях
то есть людям первого сорта все таки было норм? Или как понимать эту фразу.
Starikan написав:
Думаю, что многие "неприятные истории" не из-за недостаточных денег, а от нежелания воевать с "братским народом" с кучей родственников и приятелей
Истории как раз про деньги. Сколько компенсации заплатит государство если кормилец останется инвалидом, хватит ли на семью, до совершеннолетия детей или супруге придется искать другого кормильца. И остальное в таком духе
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:51
ЛАД написав: vitaliian написав: adeges написав:
Зачем вообще платить? За законом всі повинні захищати батьківщину, там про гроші нічого нема. І зважаючи на вже заявлення скорочення виплат, все більше будуть згадувати закон і все менше гроші
только механизма как из под палки заставить работать эффективно со времён древнего Египта нет.
Наш человеческий ресурс меньше, чем у РФ. К чему это приведет при одинаковой эффективности понимаете? Единственный способ победить быть в 5 раз эффективнее. Как в оружии так и в мотивации.
Практика всех больших войн показывает, что такой механизм вполне есть. Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских.
Мотивация в 5 раз выше не означает в 5 раз более высокую оплату. Такого мы сделать не сможем. У РФ не только население в 3-4 раза больше, но и денег тоже. Разве что Запад начнёт ещё и доплачивать зарплаты нашим военным, но этого, конечно, не будет. По вполне понятным причинам.
2я мировая… Не надо путать войну оккупантов с агрессором и нашу освободительную войну! Это разные вещи
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:56
vitaliian написав: pesikot написав:
ты отсиделся неизвестно где
мне тяжело общаться с человеком, у которых отсутствует логика и мозг. Общайся с кем то другим, ты вот добавил Детройта в ЧС, добавь туда и меня.
Ты сдался ...
Аргументации - ноль
Обвинений - овер до хрена
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:04
Hotab написав:detroytred
Які можуть бути претензії до Зе, якщо ще у 2019 По запевнив, що:
*Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко
В 2019 році на півдні і півночі не було 100+ тисяч. Можна було заявити, що при тій ситуації ми були готові.
За 2-3 роки біля кордонів зібралось угрупування. Да і сама армія ерефії сильно змінилась за той час. А от з нашого боку підготовка навпаки , не тільки не посилилась, а по багатьом питання настала стагнація.
В чём сильно изменилась армия РФ за 2 года?
Для создания группировок 100+ тысяч не надо 2-3 года, достаточно 2 месяца, а то и меньше. Так что со стратегической точки зрения в 2019 у Порошенко было точно такое же положение. И напомню, что группировки создавались ещё весной 2021 (или даже в конце зимы?). Потом уменьшались, опять увеличивались. Но война началась только через год.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
vitaliian написав: pesikot написав:
ты отсиделся неизвестно где
мне тяжело общаться с человеком, у которых отсутствует логика и мозг. Общайся с кем то другим, ты вот добавил Детройта в ЧС, добавь туда и меня.
А где pesikot отсиделся, интересно?
Пользуясь случаем, прошу меня тоже в ЧС добавить
Востаннє редагувалось beee
в Сер 15 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
Успіх написав: vitaliian написав:
Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
О - знову золоті слова 👍
Тобто алкашня та дезертири мусять мати бронь від мобілізації?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:14
Starikan написав:
Тобто алкашня та дезертири мусять мати бронь від мобілізації?
Це дуже "слизька тема" - але от давайте серйозно подумаємо і... - от запропонуйте свій варіант, що робити з алкашнею?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:16
ЛАД
\\\Обратите внимание, Запад постоянно подчёркивает, что он не участник войны и очень сильно взвешивает шаги, чтобы избежать ядерной войны. \\\
Що таке слова?
Старлінки наче теж не приймають участі у забезпеченні бойових дій.
Але відкрийте будь-яке наше відео того ж Суспільного і там прям на камеру: Старлінк-артбатарея...
Може саме тому Маск несе уту чухню про Крим і т.д., щоб сплатити))
ЛАД, Захід (здебільшого європейці) зважує свої кроки для запобігання початку ядерної війни рфії з ним.
Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні.
І тут зважує лише гбіст.
Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д.
Тобто тоді він тим паче програє остаточно.
В цьому тонка гра. Заходу. Щоб не було війни стратегічною ЯЗ.
А про те, що вірогідність рфії прийти до застосування ТЯЗ велика, я писав ще влітку. Нема в них більше козирів.
І це не залежить від нас або Заходу.
Цей вибір буде за оркостаном. До якого рівня підняти спіраль війни.
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detroytred
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:25
ЛАД написав: Hotab написав:
..........
Твоя проблема , Успіх, що ти як невійськова людина не пройшов ломку перебування місяцями без рідних, як це в 17-22 роки пройшли професійні військові. І тепер тільки і чути «відпустіть на місяць і я як завоюю потім!»
Чим швидше переживеш цю дитячу хворобу, тим легше буде.
У Вас опять же подход профессионального военного.
В 17-22 не было мобилизации. На фронт, в основном, шли добровольно.Сейчас на фронт пришли мобилизованные, которые не планировали и не планируют связать свою жизнь с армией, а просто более или менее добросовестно выполняют свой долг гражданина.
Соответственно, и взгляды у них другие, и желания
. И вряд ли они переживут эту "дитячу хворобу", она так и будет с ними. Лишь бы она не переходила из разряда "мечтаний" в разряд категоричных требований.
Мне, кстати, нравится подход Успіха - он пишет о том, чего ему хотелось бы
, но признаёт, что он не всё знает и понимает и допускает, что выполнить на практике его желания просто невозможно.
О, тепер в Лада - "золоті слова"👍
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