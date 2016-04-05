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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:26
vitaliian написав: ЛАД написав:
вообще, зэки к "народу" не относили
Ладно там зеки сидели бы заслуженно. Посадить могли по доносу. Сколько ненарода прошло через сталинские лагеря за время его правления? То что "не относили" это их когнитивные проблемы.
Не когнитивные. Прошло всё же явное меньшинство.
Спросите сегодня у людей (на свободе), как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания.
ЛАД написав:
И всё же при всех масштабах репрессий в самые тяжёлые времена подавляющее большинство населения были не в лагерях
то есть людям первого сорта все таки было норм? Или как понимать эту фразу.
........
Что такое "норм" вопрос сложный. Для нас жизнь в подвале это очень плохо, для каких-то стран, возможно, и "норм". Жизнь в Украине в 1955 для нас представляется очень бедной, тогда представлялась "норм".
Я писал о процессе - "улучшалась", а не о результате.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:26
pesikot написав:
Ты сдался ...
у тебя какие то бои в голове? Я с тобой не воевал. кто там кому сдался - твое личное кино.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:28
Starikan написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
О - знову золоті слова 👍
Тобто алкашня та дезертири мусять мати бронь від мобілізації?
Тобто треба з них робити штрафбати, а не навішувати цей гемор на нормальних солдат та командирів.
Все обговорення вертиться навколо того, як підвищити ефективність військової служби + облегшити її + стимули для призову до її лав.
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detroytred
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:31
ЛАД написав:
как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания.
Не очень понимаю зачем спрашивать у людей, это тонкий стёб или вы серьезно. Например если спросить у людей в РФ, так в большинстве они поддерживают войну.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 лют, 2023 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:31
detroytred написав:
Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні.
І тут зважує лише гбіст.
Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д.
Тобто тоді він тим паче програє остаточно.
Не зробить. Сі вже відкрито говорить аятоллам про протистояння "двох наддержав" з американцями.
А гбіст та його пропаганда відкрито тримають курс на міжнародну ізоляцію.
А чому б і ні? Разом з Китаєм вони обидва майже самодостатні.
"День опричника" 1:1.
Індійцям та аргентинцям взагалі все пофіг, вони "нейтрали". Що їм та Україна, це не їх геополітичні інтереси.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 15 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Starikan
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:33
beee написав: vitaliian написав: pesikot написав:
ты отсиделся неизвестно где
мне тяжело общаться с человеком, у которых отсутствует логика и мозг. Общайся с кем то другим, ты вот добавил Детройта в ЧС, добавь туда и меня.
А где pesikot отсиделся, интересно?
Пользуясь случаем, прошу меня тоже в ЧС добавить
Я сидел в блокадном Чернигове
А ты где ?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:35
pesikot написав: beee написав:
vitaliian написав:[quote="5542431:pesikot"]ты отсиделся неизвестно где
мне тяжело общаться с человеком, у которых отсутствует логика и мозг. Общайся с кем то другим, ты вот добавил Детройта в ЧС, добавь туда и меня.
А где pesikot отсиделся, интересно?
Пользуясь случаем, прошу меня тоже в ЧС добавить
Я сидел в блокадном Чернигове
А ты где ?[/quote]Я в Киеве.
Тогда сорян, беру вопрос обратно
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beee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:37
vitaliian написав: pesikot написав:
Ты сдался ...
у тебя какие то бои в голове? Я с тобой не воевал. кто там кому сдался - твое личное кино.
Ты слился по полной
Продолжишь врать ? Получишь по щам
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:37
pesikot написав:
Я сидел в блокадном Чернигове
Zebra сидів а ти виїхав на захід .
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:38
Starikan написав: detroytred написав:
Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні.
І тут зважує лише гбіст.
Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д.
Тобто тоді він тим паче програє остаточно.
Не зробить. Сі вже відкрито говорить аятоллам про протистояння "двох наддержав" з американцями.
А гбіст та його пропаганда відкрито тримають курс на міжнародну ізоляцію.
А чому б і ні? Разом з Китаєм вони обидва майже самодостатні.
Індійцям та аргентинцям взагалі все пофіг, вони "нейтрали". Що їм та Україна, це не їх геополітичні інтереси.
Така версія обумовлена не любов'ю)) аргентинців до України, а начебто відкриттям ящика Пандори -- застосування ТЯЗ.
І тому всі зі смаком схарчать рашку. З цього приводу.
Як воно в дійсності - хз.
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detroytred
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