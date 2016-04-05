Додано: Сер 15 лют, 2023 20:59

Як зазначено у матеріалах справи, робітник одного з місцевих підприємств Олексій Б. 1 вересня 2022 року був визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби.В той же день він отримав повістку про збір та відправлення до лав Збройних Сил на 11 вересня по мобілізації.Втім, у визначений день та час Олексій Б. на місце збору не з’явився та став фігурантом кримінального провадження за ст. 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).Олексій Б. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, Олексій Б. визнавав себе винуватим та «отримував» покарання у вигляді 3,6 років позбавлення волі з випробувальним терміном, тобто «умовно».В судовому засіданні Олексій Б. визнав вину. Він пояснив, що має військове звання «старший лейтенант запасу», яке отримав ще у 1994 році після закінчення військової кафедри під час навчання в університеті. Однак, Б. зазначив, що не пам’ятає, чи складав він тоді присягу чи ні, а строкову службу він не проходив взагалі.Олексій Б. зазначив про власну некомпетентність у військовій справі, що, на його думку, виключає його можливу участь у бойових діях як командира будь-якого військового підрозділу. Також він розповів, що вважає себе непридатним для військової служби за станом здоров’я, морально-діловими якостями та рівнем професійної підготовки.Крім того, було встановлено, що Олексій Б. спостерігається у місцевій лікарні, оскільки має гіпертонічну хворобу.Втім, дослідивши позиції сторін, у січні суд відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості.Також, суд дійшов висновку, що Олексій Б. фактично не розкаявся у вчиненому проступку, а продовжує дотримуватись позиції про необхідність «ухилення від особистої участі у захисті Батьківщини» та вважає нормальним «ухилення від проходження військової служби».Висловлення ж формального визнання вини обвинуваченим, зазначив суд, свідчить про те, що Олексій Б. «під тиском беззаперечних доказів намагається уникнути справедливого покарання за вчинене».Також, суд зазначив про «суспільну небезпеку, яку становить даний злочин в умовах здійснення Народом України відсічі збройній агресії Російської Федерації».У підсумку, 7 лютого 2023 року Новоград-Волинський міськрайонний суд визнав Олексія Б. винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.PS Діда, років 53,,,55 , гіпертоніка .