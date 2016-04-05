vitaliian написав:Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
О - знову золоті слова 👍
Тобто алкашня та дезертири мусять мати бронь від мобілізації?
Это не мое мнение, а людей которые служат в т.ч. на передке. Человек вроде числится, получает довольствие, а толку от него ноль. Ни поручить ничего нельзя, ни доверить. Может просто в армии ему бы устроили перевоспитание (не уверен), а на нуле этим некому и некогда заниматься. Мнение не мое.
andrijk777 написав:......... Думаю тут проблема в іншому. Люди не довіряють державі! Немає чітких правил "гри". В нас все та сама радянська система мобілізації( а можливо іншої немає, не знаю) Наприклад сидіти під Бахмутом "на нулі" чи наприклад під Херсоном "на нулі". Це різні "нулі". Відповідно оплата має бути різна. Усі очікують на найгірший варіант - "під Бахмут", відповідно бажання йти воювати саме "за гроші" немає, тому що не знаєш що тебе чекає.
В общем согласен. Но, вероятно, при системе призыва и обязательной службе в армии, в отличие от контрактных армий, других вариантов нет. Так было во всех армиях с обязательной службой. Сильно подозреваю, что в случае большой настоящей войны государствам с контрактной армией тоже пришлось бы отказаться от этой системы и перейти к призыву.
А насчёт дифференциации, конечно, верно. Вот сейчас вводят дифференциацию зарплат в зависимости от близости к нулю. Ввести ещё дифференциацию на нуле "под Бахмутом" и "под Херсоном" было бы справедливо, но, думаю, слишком сложно. К тому же, сегодня горячо под Бахмутом, завтра может быть под Херсоном или Харьковом И сложно оценить, где и насколько "горячее" - под Бахмутом или, например, под Кременной.
А вообще, не ожидал таких высоких боевых доплат. Помню, Порошенко в 2014 обещал 1000 долл. бойцам. Не сделал. И тогда его часто упрекали в этом. В этот раз сделали. Возможно потому, что хотели привлечь иностранных солдат, а для них меньшие зарплаты не годятся - для них это, действительно, обычные деньги. Но при этом пришлось такие же зарплаты установить и нашим. Делать разницу было бы не логично/не этично.
Є 1га, 2га, 3тя, 4та "група під мобілізацію", дотрумується? Ні. Є купа мєнтів, прокурорів, таможеників та інших "силовиків", які мають військову підготовку, ще АТОники. Але ж хапають на вулиці. Ось про що починає іти коли про Немає чітких правил "гри". І про "чудодійні" медкомісії, і т.д.
vitaliian написав:Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
О - знову золоті слова 👍
Тобто алкашня та дезертири мусять мати бронь від мобілізації?
Як зазначено у матеріалах справи, робітник одного з місцевих підприємств Олексій Б. 1 вересня 2022 року був визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби.
В той же день він отримав повістку про збір та відправлення до лав Збройних Сил на 11 вересня по мобілізації.
Втім, у визначений день та час Олексій Б. на місце збору не з’явився та став фігурантом кримінального провадження за ст. 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).
Олексій Б. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, Олексій Б. визнавав себе винуватим та «отримував» покарання у вигляді 3,6 років позбавлення волі з випробувальним терміном, тобто «умовно».
В судовому засіданні Олексій Б. визнав вину. Він пояснив, що має військове звання «старший лейтенант запасу», яке отримав ще у 1994 році після закінчення військової кафедри під час навчання в університеті. Однак, Б. зазначив, що не пам’ятає, чи складав він тоді присягу чи ні, а строкову службу він не проходив взагалі.
Олексій Б. зазначив про власну некомпетентність у військовій справі, що, на його думку, виключає його можливу участь у бойових діях як командира будь-якого військового підрозділу. Також він розповів, що вважає себе непридатним для військової служби за станом здоров’я, морально-діловими якостями та рівнем професійної підготовки.
Крім того, було встановлено, що Олексій Б. спостерігається у місцевій лікарні, оскільки має гіпертонічну хворобу.
Втім, дослідивши позиції сторін, у січні суд відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості.
Також, суд дійшов висновку, що Олексій Б. фактично не розкаявся у вчиненому проступку, а продовжує дотримуватись позиції про необхідність «ухилення від особистої участі у захисті Батьківщини» та вважає нормальним «ухилення від проходження військової служби».
Висловлення ж формального визнання вини обвинуваченим, зазначив суд, свідчить про те, що Олексій Б. «під тиском беззаперечних доказів намагається уникнути справедливого покарання за вчинене».
Також, суд зазначив про «суспільну небезпеку, яку становить даний злочин в умовах здійснення Народом України відсічі збройній агресії Російської Федерації».
У підсумку, 7 лютого 2023 року Новоград-Волинський міськрайонний суд визнав Олексія Б. винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
detroytred написав:Тобто треба з них робити штрафбати, а не навішувати цей гемор на нормальних солдат та командирів.
Все обговорення вертиться навколо того, як підвищити ефективність військової служби + облегшити її + стимули для призову до її лав
vitaliian написав:Это не мое мнение, а людей которые служат в т.ч. на передке. Человек вроде числится, получает довольствие, а толку от него ноль. Ни поручить ничего нельзя, ни доверить. Может просто в армии ему бы устроили перевоспитание (не уверен), а на нуле этим некому и некогда заниматься. Мнение не мое
Як правильно ви всі пишете☝️ А я ледь стримуюсь назвати приблизну кількість(у відсотках) алкашні... Стараюсь тримати мовчанку до завершення війни... Хоч, може Bobua і напише це раніше за мене - в нього якось це все простіше виходить...
detroytred написав:............ Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні. І тут зважує лише гбіст. Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д. Тобто тоді він тим паче програє остаточно.
В цьому тонка гра. Заходу. Щоб не було війни стратегічною ЯЗ. А про те, що вірогідність рфії прийти до застосування ТЯЗ велика, я писав ще влітку. Нема в них більше козирів. І це не залежить від нас або Заходу. Цей вибір буде за оркостаном. До якого рівня підняти спіраль війни.
Старлинк формально это всего лишь связь. Как мы её используем, наше дело, "мы нарушаем требования Маска". Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. После применения ТЯО до стратегических ракет останется полшага, если вообще что-то останется. Они вполне могут быть применены сразу при массированном применении ТЯО. И я даже не хочу гадать для кого РФ станет изгоем, а для кого нет.
Як зазначено у матеріалах справи, робітник одного з місцевих підприємств Олексій Б. 1 вересня 2022 року був визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби.
В той же день він отримав повістку про збір та відправлення до лав Збройних Сил на 11 вересня по мобілізації.
Втім, у визначений день та час Олексій Б. на місце збору не з’явився та став фігурантом кримінального провадження за ст. 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).
Олексій Б. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, Олексій Б. визнавав себе винуватим та «отримував» покарання у вигляді 3,6 років позбавлення волі з випробувальним терміном, тобто «умовно».
В судовому засіданні Олексій Б. визнав вину. Він пояснив, що має військове звання «старший лейтенант запасу», яке отримав ще у 1994 році після закінчення військової кафедри під час навчання в університеті. Однак, Б. зазначив, що не пам’ятає, чи складав він тоді присягу чи ні, а строкову службу він не проходив взагалі.
Олексій Б. зазначив про власну некомпетентність у військовій справі, що, на його думку, виключає його можливу участь у бойових діях як командира будь-якого військового підрозділу. Також він розповів, що вважає себе непридатним для військової служби за станом здоров’я, морально-діловими якостями та рівнем професійної підготовки.
Крім того, було встановлено, що Олексій Б. спостерігається у місцевій лікарні, оскільки має гіпертонічну хворобу.
Втім, дослідивши позиції сторін, у січні суд відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості.
Також, суд дійшов висновку, що Олексій Б. фактично не розкаявся у вчиненому проступку, а продовжує дотримуватись позиції про необхідність «ухилення від особистої участі у захисті Батьківщини» та вважає нормальним «ухилення від проходження військової служби».
Висловлення ж формального визнання вини обвинуваченим, зазначив суд, свідчить про те, що Олексій Б. «під тиском беззаперечних доказів намагається уникнути справедливого покарання за вчинене».
Також, суд зазначив про «суспільну небезпеку, яку становить даний злочин в умовах здійснення Народом України відсічі збройній агресії Російської Федерації».
У підсумку, 7 лютого 2023 року Новоград-Волинський міськрайонний суд визнав Олексія Б. винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
PS Діда, років 53,,,55 , гіпертоніка .
особливо небезпечний ухилянт, а як щодо чотирижди ухилянта?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 лют, 2023 21:11, всього редагувалось 1 раз.