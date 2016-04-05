vitaliian написав:Не очень понимаю зачем спрашивать у людей, это тонкий стёб или вы серьезно. Например если спросить у людей в РФ, так в большинстве они поддерживают войну.
Вы считаете это стёбом?
Не берусь судить, действительно ли большинство в России поддерживает войну, но точно, что большинство не против или не решаются выступить против войны. Если бы они были активно против, войны бы не было.
Точно так же. если бы при Сталине большинство не верило обвинениям, сталинский террор был не возможен.
Так что такие вопросы это совсем не стёб, а вполне серьёзные вещи.