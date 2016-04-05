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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3547354835493550
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:09

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания.
Не очень понимаю зачем спрашивать у людей, это тонкий стёб или вы серьезно. Например если спросить у людей в РФ, так в большинстве они поддерживают войну.

Вы считаете это стёбом?
Не берусь судить, действительно ли большинство в России поддерживает войну, но точно, что большинство не против или не решаются выступить против войны. Если бы они были активно против, войны бы не было.
Точно так же. если бы при Сталине большинство не верило обвинениям, сталинский террор был не возможен.
Так что такие вопросы это совсем не стёб, а вполне серьёзные вещи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:особливо небезпечний ухилянт,
а як щодо чотирижди ухилянта?
отож , як трійка нквс 37 року
Goodman
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