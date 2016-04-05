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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:01
detroytred написав:
Тобто треба з них робити штрафбати, а не навішувати цей гемор на нормальних солдат та командирів
.
Все обговорення вертиться навколо того, як підвищити ефективність військової служби + облегшити її + стимули для призову до її лав
vitaliian написав:
Это не мое мнение, а людей которые служат в т.ч. на передке. Человек вроде числится, получает довольствие, а толку от него ноль. Ни поручить ничего нельзя, ни доверить. Может просто в армии ему бы устроили перевоспитание (не уверен), а на нуле этим некому и некогда заниматься.
Мнение не мое
Як правильно ви всі пишете☝️
А я стримуюсь назвати приблизну кількість(у відсотках) алкашні...
Стараюсь тримати мовчанку до завершення війни...
Хоч, може Bobua і напише це раніше за мене - в нього якось це все простіше виходить...
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 15 лют, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:02
detroytred написав:
............
Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні.
І тут зважує лише гбіст.
Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д.
Тобто тоді він тим паче програє остаточно.
В цьому тонка гра. Заходу. Щоб не було війни стратегічною ЯЗ.
А про те, що вірогідність рфії прийти до застосування ТЯЗ велика, я писав ще влітку. Нема в них більше козирів.
І це не залежить від нас або Заходу.
Цей вибір буде за оркостаном. До якого рівня підняти спіраль війни.
Старлинк формально это всего лишь связь. Как мы её используем, наше дело, "мы нарушаем требования Маска".
Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое.
После применения ТЯО до стратегических ракет останется полшага, если вообще что-то останется. Они вполне могут быть применены сразу при массированном применении ТЯО.
И я даже не хочу гадать для кого РФ станет изгоем, а для кого нет.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:09
vitaliian написав: ЛАД написав:
как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания.
Не очень понимаю зачем спрашивать у людей, это тонкий стёб или вы серьезно. Например если спросить у людей в РФ, так в большинстве они поддерживают войну
.
Вы считаете это стёбом?
Не берусь судить, действительно ли большинство в России поддерживает войну, но точно, что большинство не против или не решаются выступить против войны. Если бы они были активно
против, войны бы не было.
Точно так же. если бы при Сталине большинство не верило обвинениям, сталинский террор был не возможен.
Так что такие вопросы это совсем не стёб, а вполне серьёзные вещи.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:13
flyman написав:
особливо небезпечний ухилянт,
а як щодо чотирижди ухилянта?
отож , як трійка нквс 37 року
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:54
\\\Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. \\\
Я про інше.
Про програш рашки. Який буде рано чи пізно незалежно від Атакмс, літаків.
І от тоді (при програші. Програш для рашки = невиграш у війні) застосувати чи ні ТЯЗ, як останній козир, залежить тільки від гбіста.
А опасіння Заходу щодо надання ракет, літаків побудовано на усуненні загрози застосуванням рфією стратегічної ЯЗ (ескалації для себе). Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює. Тобто війни з Заходом.
Застосування ТЯЗ - одна справа.
Застосування стратегічної ЯЗ - інша.
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detroytred
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Додано: Сер 15 лют, 2023 22:04
detroytred написав:
Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює.
допустим пуйло объявит это в речи фед.собранию. и что это меняет? Будут удары по странам НАТО? Нет. Или НАТО будет наносить удары по РФ - тоже нет.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лют, 2023 22:25
vitaliian написав: detroytred написав:
Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює.
допустим пуйло объявит это в речи фед.собранию. и что это меняет? Будут удары по странам НАТО? Нет. Или НАТО будет наносить удары по РФ - тоже нет.
Так він об'явить, коли прийме рішення наносити удари.
А дозріє до цього рішення, коли побачить, що Захід вирішив вже відкрито його розчавити (наданням Атакмс, літаків -- у кількості, що відповідає дійсно остаточно розчавити).
Різні речі- надати допомогу для стримання рашки і надати допомогу для розчавлення рашки.
Зараз тонке балансування на межі.
Червона лінія -- це явний перехід межі. Дійсно достатня кількість Хаймерсів, танків, літаків, ракет.
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detroytred
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Додано: Сер 15 лют, 2023 22:45
detroytred это официальные версии но я в них не сильно верю. Какая разница какое вооружение даёт Запад если им не стреляют по РФ? Пуйло в западне, отступить он не может, это означает показать слабость и перспективы потерять трон. И вперёд идти он не может. В начале войны был блицкриг - эффект масштаба и неожиданности. Сейчас блицкрига не будет. Затяжная война без захвата новых территорий тоже не сулит ему ничего хорошего. Пространство для маневра очень узкое. Западные танки на его решения, в таком узком диапазоне вариантов, имхо мало влияют.
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vitaliian
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