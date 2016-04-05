vitaliian написав:

ЛАД написав: как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания. как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания.

если спросить у людей в РФ, так в большинстве они поддерживают войну

Не очень понимаю зачем спрашивать у людей, это тонкий стёб или вы серьезно. Например