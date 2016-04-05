|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:02
detroytred написав:
............
Але поперед ядерних ударів по Заходу є така сходинка, як ядерні удари по Україні.
І тут зважує лише гбіст.
Бо такий крок зробить його світовим ізгоєм. Тобто навіть для китайців, індусів, арегентинців і т.д.
Тобто тоді він тим паче програє остаточно.
В цьому тонка гра. Заходу. Щоб не було війни стратегічною ЯЗ.
А про те, що вірогідність рфії прийти до застосування ТЯЗ велика, я писав ще влітку. Нема в них більше козирів.
І це не залежить від нас або Заходу.
Цей вибір буде за оркостаном. До якого рівня підняти спіраль війни.
Старлинк формально это всего лишь связь. Как мы её используем, наше дело, "мы нарушаем требования Маска".
Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое.
После применения ТЯО до стратегических ракет останется полшага, если вообще что-то останется. Они вполне могут быть применены сразу при массированном применении ТЯО.
И я даже не хочу гадать для кого РФ станет изгоем, а для кого нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23916
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:09
vitaliian написав: ЛАД написав:
как они относятся к ворам, насильникам, бандитам, кот. сидят. Большинство скажет, что так им и надо. Ещё и многие скажут, что надо ужесточить наказания.
Не очень понимаю зачем спрашивать у людей, это тонкий стёб или вы серьезно. Например если спросить у людей в РФ, так в большинстве они поддерживают войну
.
Вы считаете это стёбом?
Не берусь судить, действительно ли большинство в России поддерживает войну, но точно, что большинство не против или не решаются выступить против войны. Если бы они были активно
против, войны бы не было.
Точно так же. если бы при Сталине большинство не верило обвинениям, сталинский террор был не возможен.
Так что такие вопросы это совсем не стёб, а вполне серьёзные вещи.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23916
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:13
flyman написав:
особливо небезпечний ухилянт,
а як щодо чотирижди ухилянта?
отож , як трійка нквс 37 року
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5731
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:54
\\\Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. \\\
Я про інше.
Про програш рашки. Який буде рано чи пізно незалежно від Атакмс, літаків.
І от тоді (при програші. Програш для рашки = невиграш у війні) застосувати чи ні ТЯЗ, як останній козир, залежить тільки від гбіста.
А опасіння Заходу щодо надання ракет, літаків побудовано на усуненні загрози застосуванням рфією стратегічної ЯЗ (ескалації для себе). Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює. Тобто війни з Заходом.
Застосування ТЯЗ - одна справа.
Застосування стратегічної ЯЗ - інша.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26114
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:04
detroytred написав:
Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює.
допустим пуйло объявит это в речи фед.собранию. и что это меняет? Будут удары по странам НАТО? Нет. Или НАТО будет наносить удары по РФ - тоже нет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16849
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2994 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:25
vitaliian написав: detroytred написав:
Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює.
допустим пуйло объявит это в речи фед.собранию. и что это меняет? Будут удары по странам НАТО? Нет. Или НАТО будет наносить удары по РФ - тоже нет.
Так він об'явить, коли прийме рішення наносити удари.
А дозріє до цього рішення, коли побачить, що Захід вирішив вже відкрито його розчавити (наданням Атакмс, літаків -- у кількості, що відповідає дійсно остаточно розчавити).
Різні речі- надати допомогу для стримання рашки і надати допомогу для розчавлення рашки.
Зараз тонке балансування на межі.
Червона лінія -- це явний перехід межі. Дійсно достатня кількість Хаймерсів, танків, літаків, ракет.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26114
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:06
ЛАД написав:
А вообще, не ожидал таких высоких боевых доплат. Помню, Порошенко в 2014 обещал 1000 долл. бойцам. Не сделал. И тогда его часто упрекали в этом.
В этот раз сделали. Возможно потому, что хотели привлечь иностранных солдат, а для них меньшие зарплаты не годятся - для них это, действительно, обычные деньги. Но при этом пришлось такие же зарплаты установить и нашим. Делать разницу было бы не логично/не этично.
Це зробили тому що йде величезна(відносно) західна допомога. Тому в цьому питанні ніякої заслуги Зе немає.
Нагадати чим займався По, коли прийшов до влади? Реструктуризацією боргів! Платити в мирний час(тим більше після кризи в 2014) такі гроші військовим, беручи їх з бюджету
- це очевидно ідіотизм.
"привлечь иностранных солдат" - дуже спірна теза. Ніяких іноземних військових я особливо не замічаю.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4445
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:22
sergey_sryvkin написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Даже Сталин при всей его власти в мирное время заботился об улучшении жизни народа. Хотя бы формально.
РукаЛицо
Да ты просто махровый сталинист
Так це ж очевидно з кожного посту. Звичайна русня, що живе в Україні.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:31
detroytred написав: Starikan написав: Успіх написав:
--------------------vitaliian
Нужно набирать столько сколько нужно и только мотивированных (в.ч. деньгами), потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
--------------------
О - знову золоті слова 👍
Тобто алкашня та дезертири мусять мати бронь від мобілізації?
Тобто треба з них робити штрафбати
, а не навішувати цей гемор на нормальних солдат та командирів.
......
Можно и нужно.
Но только после
того, что они не выполнили приказ или ещё что напортачили. Нельзя заранее сказать, как человек поведёт себя на фронте. Во всяком случае, военкомат этого точно не знает.
Это, кстати, к обсуждавшемуся здесь недавно вопросу об изменениях закона об ответственности и правах на фронте.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23916
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:55
andrijk777 написав: ЛАД написав:
А вообще, не ожидал таких высоких боевых доплат. Помню, Порошенко в 2014 обещал 1000 долл. бойцам. Не сделал. И тогда его часто упрекали в этом.
В этот раз сделали. Возможно потому, что хотели привлечь иностранных солдат, а для них меньшие зарплаты не годятся - для них это, действительно, обычные деньги. Но при этом пришлось такие же зарплаты установить и нашим. Делать разницу было бы не логично/не этично.
Це зробили тому що йде величезна(відносно) західна допомога. Тому в цьому питанні ніякої заслуги Зе немає.
Нагадати чим займався По, коли прийшов до влади? Реструктуризацією боргів! Платити в мирний час(тим більше після кризи в 2014) такі гроші військовим, беручи їх з бюджету
- це очевидно ідіотизм.
"привлечь иностранных солдат" - дуже спірна теза. Ніяких іноземних військових я особливо не замічаю.
Я вовсе не ставил это в заслугу Зеленскому (тем более, что не убеждён в необходимости такой высокой оплаты) и не упрекал Порошенко в том, что он не дал обещанные 1000 долл. в 2014 (другой вопрос, что не надо было и обещать).
Сегодня, кстати, тоже это очень большие деньги из бюджета, которых, видимо, уже
не хватает, а если придётся ещё увеличить армию...
Иностранных солдат я тоже особо не замечаю, но, говорят, они есть. Опять же совершенно не утверждаю, что моё предположение
верно, просто для меня это единственно логичное объяснение такой суммы.
В отличие от vitaliian
я не считаю эту сумму копейками и, думаю, что те, кто воюет добросовестно, воевали бы так же и за меньшие деньги. А всякие "алкаши" не хотят выполнять свои обязанности и за такие деньги и, уверен, не сделают этого и за вдвое большую сумму.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23916
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112563
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480958
|
|
|1
|4824
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|