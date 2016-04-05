Додано: Чет 16 лют, 2023 02:44

detroytred написав: \\\Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. \\\



Я про інше.

Про програш рашки. Який буде рано чи пізно незалежно від Атакмс, літаків.

І от тоді (при програші. Програш для рашки = невиграш у війні) застосувати чи ні ТЯЗ, як останній козир, залежить тільки від гбіста.



А опасіння Заходу щодо надання ракет, літаків побудовано на усуненні загрози застосуванням рфією стратегічної ЯЗ (ескалації для себе). Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює. Тобто війни з Заходом.



Застосування ТЯЗ - одна справа.

Застосування стратегічної ЯЗ - інша. \\\Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. \\\Я про інше.Про програш рашки. Який буде рано чи пізно незалежно від Атакмс, літаків.І от тоді (при програші. Програш для рашки = невиграш у війні) застосувати чи ні ТЯЗ, як останній козир, залежить тільки від гбіста.А опасіння Заходу щодо надання ракет, літаків побудовано на усуненні загрози застосуванням рфією стратегічної ЯЗ (ескалації для себе). Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює. Тобто війни з Заходом.Застосування ТЯЗ - одна справа.Застосування стратегічної ЯЗ - інша.

1. "Програш для рашки" не дорівнює "невиграш у війні".2. Не стоит путать росс. пропаганду и реальную оценку ими ситуации.Утверждения, что они воюют не с Украиной, а с Западом им нужны, как минимум, по 2 причинам:а) чтобы объяснить народу, почему их "могучая" армия не может до сих пор победить "маленькую и слабую" Украину;б) на такую войну легче мобилизовать народ - одно дело воевать со "слабой" Украиной, да ещё на её территории. И совсем другое - с большим и сильным "объединённым Западом". Тут уже не грешно начать рассказывать: "Отечество в опасности!"Называть это "фактическим признанием" войны с Западом, это чересчур.3. Застосування ТЯЗ і стратегічної ЯЗ, дійсно, різні речі. Але не настільки.Різниця між застосуванням чи не застосуванням ЯЗ взагалі значно більша.Після застосування ТЯЗ ризики повномасштабної ядерної війни різко збільшуються.Так що не треба так сильно розділяти застосування ТЯЗ і стратегічної ЯЗ.Согласно официально провозглашённой ядерной доктрине РФ применение ЯО допустимо при угрозе самому существованию государства. Обстрелы приграничных и не очень областей с территории Украины существованию государства не угрожают, а вот переход нашей армией границы и "наступление на Москву" уже вполне тянет на угрозу.Вполне допускаю, что наши партнёры опасаются слишком сильно вооружить нас, чтобы в случае больших военных успехов мы не "увлеклись" и не перестали слушать советы, а рванули на Москву.Слушая речи некоторых наших даже не самых рядовых деятелей, в такую вероятность можно поверить.Чтобы не было лишних нападок, сразу оговорюсь, что это, конечно, если и причина ограниченных поставок оружия, то далеко (очень далеко) не основная.