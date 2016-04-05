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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3547354835493550
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 02:44

  detroytred написав:\\\Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. \\\

Я про інше.
Про програш рашки. Який буде рано чи пізно незалежно від Атакмс, літаків.
І от тоді (при програші. Програш для рашки = невиграш у війні) застосувати чи ні ТЯЗ, як останній козир, залежить тільки від гбіста.

А опасіння Заходу щодо надання ракет, літаків побудовано на усуненні загрози застосуванням рфією стратегічної ЯЗ (ескалації для себе). Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює. Тобто війни з Заходом.

Застосування ТЯЗ - одна справа.
Застосування стратегічної ЯЗ - інша.

1. "Програш для рашки" не дорівнює "невиграш у війні".
2. Не стоит путать росс. пропаганду и реальную оценку ими ситуации.
Утверждения, что они воюют не с Украиной, а с Западом им нужны, как минимум, по 2 причинам:
а) чтобы объяснить народу, почему их "могучая" армия не может до сих пор победить "маленькую и слабую" Украину;
б) на такую войну легче мобилизовать народ - одно дело воевать со "слабой" Украиной, да ещё на её территории. И совсем другое - с большим и сильным "объединённым Западом". Тут уже не грешно начать рассказывать: "Отечество в опасности!"
Называть это "фактическим признанием" войны с Западом, это чересчур.
3. Застосування ТЯЗ і стратегічної ЯЗ, дійсно, різні речі. Але не настільки.
Різниця між застосуванням чи не застосуванням ЯЗ взагалі значно більша.
Після застосування ТЯЗ ризики повномасштабної ядерної війни різко збільшуються.
Так що не треба так сильно розділяти застосування ТЯЗ і стратегічної ЯЗ.
Согласно официально провозглашённой ядерной доктрине РФ применение ЯО допустимо при угрозе самому существованию государства. Обстрелы приграничных и не очень областей с территории Украины существованию государства не угрожают, а вот переход нашей армией границы и "наступление на Москву" уже вполне тянет на угрозу.
Вполне допускаю, что наши партнёры опасаются слишком сильно вооружить нас, чтобы в случае больших военных успехов мы не "увлеклись" и не перестали слушать советы, а рванули на Москву. :)
Слушая речи некоторых наших даже не самых рядовых деятелей, в такую вероятность можно поверить.
Чтобы не было лишних нападок, сразу оговорюсь, что это, конечно, если и причина ограниченных поставок оружия, то далеко (очень далеко) не основная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 02:55

  ЛАД написав:А всякие "алкаши" не хотят выполнять свои обязанности и за такие деньги и, уверен, не сделают этого и за вдвое большую сумму
напомните, кто предлагал алкашам платить вдвое большую сумму. Или к чему был этот пример?
Я про алкашей писал такое
  vitaliian написав:потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены

Видимо вы перекрутили мои слова, как будто я предложил увеличить вдвое оплату алкашам и героически раскритиковали это предложение.
  ЛАД написав:В отличие от vitaliian я не считаю эту сумму копейками и, думаю, что те, кто воюет добросовестно, воевали бы так же и за меньшие деньги
спасибо что унизили воинов ЗСУ. Зачем добросовестным платить за риск высокую зарплату, если можно палкой заставить их работать и за мЕньшие деньги?
  ЛАД написав:Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских
может и Сталина вернём?
  ЛАД написав:И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату

Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.

Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время три раза), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.

Снижение зарплаты это открытое унижение работника. Если работник это заслужил, мера всё равно глупая (умнее его уволить и взять другого). А если причина экономия, предприятие через это должно пройти. Не знаю ни одного кейса, когда после существенного снижения зарплат, предприятие оставалось успешным.

Высокая оплата не гарантирует высокого качества труда. Но низкая оплата гарантирует более низкую мотивацию.
vitaliian
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