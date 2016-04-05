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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 лют, 2023 02:44
detroytred написав:
\\\Насчёт "зважує лише гбіст" и "це не залежить від нас або Заходу" Вы явно ошибаетесь. Если бы было так, нам бы не боялись дать АТАСМS, самолёты с ракетами большой дальности и многое другое. \\\
Я про інше.
Про програш рашки. Який буде рано чи пізно незалежно від Атакмс, літаків.
І от тоді (при програші. Програш для рашки = невиграш у війні) застосувати чи ні ТЯЗ, як останній козир, залежить тільки від гбіста.
А опасіння Заходу щодо надання ракет, літаків побудовано на усуненні загрози застосуванням рфією стратегічної ЯЗ (ескалації для себе). Після фактичного визнання рфією, що Захід учасник війни, воює. Тобто війни з Заходом.
Застосування ТЯЗ - одна справа.
Застосування стратегічної ЯЗ - інша.
1. "Програш для рашки" не дорівнює "невиграш у війні".
2. Не стоит путать росс. пропаганду и реальную оценку ими ситуации.
Утверждения, что они воюют не с Украиной, а с Западом им нужны, как минимум, по 2 причинам:
а) чтобы объяснить народу, почему их "могучая" армия не может до сих пор победить "маленькую и слабую" Украину;
б) на такую войну легче мобилизовать народ - одно дело воевать со "слабой" Украиной, да ещё на её территории. И совсем другое - с большим и сильным "объединённым Западом". Тут уже не грешно начать рассказывать: "Отечество в опасности!"
Называть это "фактическим признанием" войны с Западом, это чересчур.
3. Застосування ТЯЗ і стратегічної ЯЗ, дійсно, різні речі. Але не настільки.
Різниця між застосуванням чи не застосуванням ЯЗ взагалі значно більша.
Після застосування ТЯЗ ризики повномасштабної ядерної війни різко збільшуються.
Так що не треба так сильно розділяти застосування ТЯЗ і стратегічної ЯЗ.
Согласно официально провозглашённой ядерной доктрине РФ применение ЯО допустимо при угрозе самому существованию государства. Обстрелы приграничных и не очень областей с территории Украины существованию государства не угрожают, а вот переход нашей армией границы и "наступление на Москву" уже вполне тянет на угрозу.
Вполне допускаю, что наши партнёры опасаются слишком сильно вооружить нас, чтобы в случае больших военных успехов мы не "увлеклись" и не перестали слушать советы, а рванули на Москву.
Слушая речи некоторых наших даже не самых рядовых деятелей, в такую вероятность можно поверить.
Чтобы не было лишних нападок, сразу оговорюсь, что это, конечно, если и причина ограниченных поставок оружия, то далеко (очень далеко) не основная.
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ЛАД
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Додано: Чет 16 лют, 2023 02:55
ЛАД написав:
А всякие "алкаши" не хотят выполнять свои обязанности и за такие деньги и, уверен, не сделают этого и за вдвое большую сумму
напомните, кто предлагал алкашам платить вдвое большую сумму. Или к чему был этот пример? Поскольку вдвое предлагал увеличить зарплаты я, видимо эта отсылка ко мне...
Напомню, я про алкашей писал такое
vitaliian написав:
потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
Вы перекрутили мои слова, как будто я предложил увеличить вдвое оплату алкашам и героически раскритиковали это предложение.
ЛАД написав:
В отличие от vitaliian я не считаю эту сумму копейками и, думаю, что те, кто воюет добросовестно, воевали бы так же и за меньшие деньги
спасибо что унизили воинов ЗСУ. Зачем добросовестным платить за риск высокую зарплату, если можно палкой заставить их работать и за мЕньшие деньги?
ЛАД написав:
Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских
может и Сталина вернём?
ЛАД написав:
И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату
Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.
Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.
Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки.
Если работник это заслужил, мера всё равно глупая (умнее его уволить и взять другого).
А если причина экономия, ну предприятие через это (я про снижение мотивации) должно пройти...
Не знаю ни одного кейса, когда после существенного снижения зарплат, предприятие оставалось успешным.
Высокая оплата не гарантирует высокого качества труда. Кадры всё равно нужно подбирать под ту или иную задачу. Но низкая оплата гарантирует и более низкую мотивацию.
Люди не рабы, в ответ на унижение работодатель тоже своё получит. Кто то уволится, другой станет создавать видимость работы, выдумывать препятствия на ровном месте, нарушать дисциплину.
Например у водителей доставки, после снижения зарплат, часто начали ломаться машины. Раньше ломалась раз в год, после снижения раз в месяц. Секрет прост, ломались как и раньше, только раньше большинство поломок устраняли так быстро, в т.ч. самостоятельно во внерабочее время, что о них просто не сообщали (кустарно ремонтировать относительно новые авто было запрещено).
После снижения по каждой мелочи ехали на сто, а там очередь, иногда на пару дней. Считай пару дней дополнительных выходных, очень удобно. Мне это водитель доставки сам рассказал. И делали это ровно все, а парк был больше 20 машин...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 лют, 2023 04:12, всього редагувалось 10 разів.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 03:31
Goodman написав:
PS Діда, років 53,,,55 , гіпертоніка .
если он в 94 закончил кафедру то ему еще 50 нет.
это где то 74года он. кафедру заканчивают на 4м курсе выша (в 20 лет плюс-минус)
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Додано: Чет 16 лют, 2023 04:02
В Волгодонске школьникам раздали открытки с эсэсовцем, чтобы отправить их к 23 февраля российским военным на войну в Украину.
Об этом сообщил «Блокнот. Волгодонск» со ссылкой на мать одного из школьников.
«Сам шаблон сделали на основе «отзеркаленной» фотографии панцергренадера танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» Арно Функе, сделанной в 18 декабря 1944 году в Арденнах на границе Бельгии и Франции во время боев между немцами и американцами. В тот день немцы сожгли колонну американских танков. В дальнейшем фото было многократно растиражировано в СМИ, в итоге попав в одну из школ Волгодонска», — пишет «Блокнот».
При этом The Insider не удалось подтвердить личность немецкого солдата и найти авторитетные источники с упоминанием этого имени. «Однако форма свидетельствует о том, что это действительно военнослужащий СС. Российский портал «Военхроника» утверждает, что немецкий корреспондент снял фото и видео с солдатом в 1944 году, сразу после боя, затем попал в плен, где у него отобрали эти материалы», — отмечает издание.
«Педагог и администрация школы № 18 приносят извинения за допущенную педагогом ошибку», — прокомментировал инцидент директор школы №18 города Волгодонска Дмитрий Шляков. Отправить открытки российским военным не успели.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 04:29
Доходы России от нефтяного экспорта в январе составили $13 млрд — это немного выше, чем в декабре, но на 36% меньше, чем год назад, сообщило Международное энергетическое агентство. Совокупный объем нефтяного экспорта вырос почти на 300 000 баррелей в сутки, несмотря на снижение поставок в Европу на 450 000 баррелей в сутки
В переводе на русский язык это звучит следующим образом: стратегия Запада на создание крайне сложной системы санкций (ранее такую систему не вводили ни против кого) пока работает. Нефти на рынке не становится меньше (во всяком случае, резкого падения объемов не происходит), но российский бюджет получает существенно меньший доход.
Тем самым санкции не нанесли ущерб мировым ценам, но создали близкую к критической проблему для российского бюджета - что, в общем-то, и декларировалось, когда вся эта весьма непростая система с ее «потолками», эмбарго и ограничениями начинала разрабатываться.
Теперь, раз это всё работает, его будут оптимизировать в рамках той же стратегии: не допуская падения объемов нефти на мировом рынке, сжимать доход российского бюджета далее. Учитывая крайне профессиональные действия на нынешнем этапе введения санкций, вряд ли стоит сомневаться, что следующие получатся хуже.
Естественно, российская пропаганда пытается манипулировать и преподносить в качестве какой-то истины мнение неких читателей ресурса Гуанча или иных экспертов примерно такого же уровня, но это ее задача: делать вид, что всё идёт по плану. Реальность сильно далека от радужных перспектив, которыми оперирует пропаганда.
Другой вопрос, что эффект от столь сложных действий не проявляется сразу. Да и на среднесрочной дистанции можно заметить лишь тенденцию. Но война Афины (по классификации Переслегина) - это война, имеющая измерения в годы. Критические точки этой войны будут проявляться в ином временном измерении, чем критические точки «обычной» войны поля боя. Однако война Афины создает после прохождения таких критических точек гораздо более устойчивые позиции, которые чрезвычайно сложно отыграть назад.
Как пример - утрата Россией европейского рынка. Не только, кстати, по углеводородному сырью. Теперь просто так вернуться на этот рынок не получится. Даже если завтра начать этот процесс, и снять с него все наложенные ограничения, он займет не просто годы, а, возможно, и десятилетия. И совершенно точно все утраченные позиции вернуть не удастся. Если же нынешняя ситуация продолжится и далее (а пока всё идёт в том направлении), восстановление отношений с Европой может в итоге занять уже не годы, а поколения.
Ну, и еще более длинными диапазонами оперирует геокультурная борьба, борьба смыслов (по Переслегину - война Аполлона). Ее критические точки отстоят друг от друга еще дальше, но и устойчивость состояний после их прохождения еще более высока. Возвращение к вчерашней норме отношений может занять вообще столетия, если будет возможным. Режим превратил Россию в международного изгоя - и это как раз одна из критических точек войны смыслов. Теперь Россия будет избавляться от этого весьма неважного во всех отношениях звания чрезвычайно долго.
В общем, пока кремлевский режим делает всё как ему нужно - он загоняет страну в такие тупики, из которых выходить будут уже наши потомки, да и еще очень большой вопрос - насколько успешно. В каком-то смысле желание нынешней высшей знати забрать в могилу вместе с собой целую страну со всем народом реализуется. Немного иначе, чем «в лоб», но существование на кладбище даже после своей смерти они стране уже обеспечили. Кладбище специфическое - где похоронены надежды и возможности. И после своей смерти они будут отравлять огромную страну своим трупным ядом. Так что мечта их никчемных жизней уже исполнилась.
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vitaliian
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