Доходы России от нефтяного экспорта в январе составили $13 млрд — это немного выше, чем в декабре, но на 36% меньше, чем год назад, сообщило Международное энергетическое агентство. Совокупный объем нефтяного экспорта вырос почти на 300 000 баррелей в сутки, несмотря на снижение поставок в Европу на 450 000 баррелей в сутки



В переводе на русский язык это звучит следующим образом: стратегия Запада на создание крайне сложной системы санкций (ранее такую систему не вводили ни против кого) пока работает. Нефти на рынке не становится меньше (во всяком случае, резкого падения объемов не происходит), но российский бюджет получает существенно меньший доход.



Тем самым санкции не нанесли ущерб мировым ценам, но создали близкую к критической проблему для российского бюджета - что, в общем-то, и декларировалось, когда вся эта весьма непростая система с ее «потолками», эмбарго и ограничениями начинала разрабатываться.



Теперь, раз это всё работает, его будут оптимизировать в рамках той же стратегии: не допуская падения объемов нефти на мировом рынке, сжимать доход российского бюджета далее. Учитывая крайне профессиональные действия на нынешнем этапе введения санкций, вряд ли стоит сомневаться, что следующие получатся хуже.



Естественно, российская пропаганда пытается манипулировать и преподносить в качестве какой-то истины мнение неких читателей ресурса Гуанча или иных экспертов примерно такого же уровня, но это ее задача: делать вид, что всё идёт по плану. Реальность сильно далека от радужных перспектив, которыми оперирует пропаганда.



Другой вопрос, что эффект от столь сложных действий не проявляется сразу. Да и на среднесрочной дистанции можно заметить лишь тенденцию. Но война Афины (по классификации Переслегина) - это война, имеющая измерения в годы. Критические точки этой войны будут проявляться в ином временном измерении, чем критические точки «обычной» войны поля боя. Однако война Афины создает после прохождения таких критических точек гораздо более устойчивые позиции, которые чрезвычайно сложно отыграть назад.



Как пример - утрата Россией европейского рынка. Не только, кстати, по углеводородному сырью. Теперь просто так вернуться на этот рынок не получится. Даже если завтра начать этот процесс, и снять с него все наложенные ограничения, он займет не просто годы, а, возможно, и десятилетия. И совершенно точно все утраченные позиции вернуть не удастся. Если же нынешняя ситуация продолжится и далее (а пока всё идёт в том направлении), восстановление отношений с Европой может в итоге занять уже не годы, а поколения.



Ну, и еще более длинными диапазонами оперирует геокультурная борьба, борьба смыслов (по Переслегину - война Аполлона). Ее критические точки отстоят друг от друга еще дальше, но и устойчивость состояний после их прохождения еще более высока. Возвращение к вчерашней норме отношений может занять вообще столетия, если будет возможным. Режим превратил Россию в международного изгоя - и это как раз одна из критических точек войны смыслов. Теперь Россия будет избавляться от этого весьма неважного во всех отношениях звания чрезвычайно долго.



В общем, пока кремлевский режим делает всё как ему нужно - он загоняет страну в такие тупики, из которых выходить будут уже наши потомки, да и еще очень большой вопрос - насколько успешно. В каком-то смысле желание нынешней высшей знати забрать в могилу вместе с собой целую страну со всем народом реализуется. Немного иначе, чем «в лоб», но существование на кладбище даже после своей смерти они стране уже обеспечили. Кладбище специфическое - где похоронены надежды и возможности. И после своей смерти они будут отравлять огромную страну своим трупным ядом. Так что мечта их никчемных жизней уже исполнилась.