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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 лют, 2023 09:49
ИМХО всі ці оптимізації виплат зроблені з розрахунку що скоро по 100 будуть платити значно більшій кількості солдатів через відкриття додаткових фронтів. І на всіх може не хватити, а друкувати як в минулому році не можемо.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:03
vitaliian написав:
Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.
Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.
Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки.
Если работник это заслужил, мера всё равно глупая (умнее его уволить и взять другого).
А если причина экономия, ну предприятие через это (я про снижение мотивации) должно пройти...
Не знаю ни одного кейса, когда после существенного снижения зарплат, предприятие оставалось успешным.
Высокая оплата не гарантирует высокого качества труда. Кадры всё равно нужно подбирать под ту или иную задачу. Но низкая оплата гарантирует и более низкую мотивацию.
Люди не рабы, в ответ на унижение работодатель тоже своё получит. Кто то уволится, другой станет создавать видимость работы, выдумывать препятствия на ровном месте, нарушать дисциплину.
Например у водителей доставки, после снижения зарплат, часто начали ломаться машины. Раньше ломалась раз в год, после снижения раз в месяц. Секрет прост, ломались как и раньше, только раньше большинство поломок устраняли так быстро, в т.ч. самостоятельно во внерабочее время, что о них просто не сообщали, кустарно ремонтировать относительно новые авто было запрещено, но водители переживали что клиентам невовремя приедет товар. А после снижения зарплат переживать перестали, приедет когда приедет. Соответственно за пару лет большинство клиентов перешли к конкурентам.
После снижения по каждой мелочи ехали на сто, а там очередь, иногда на пару дней. Считай пару дней дополнительных выходных, очень удобно. Мне это водитель доставки сам рассказал. И делали это ровно все, а парк был больше 20 машин...
Як все правильно написано👍
І, хочеться ще від себе додати... - але ризикую потім чути тут на кожному кроці, що "ти там пішов за гроші!" Хоч насправді все не так - і я спробую пояснити...
Ризикну))
Перші місяці повномасштабного вторгнення - то ніхто не говорив про зарплату і премію в такому ключі, як почали балакати десь з середини/кінця літа...
І, взагалі, всі були приємно здивовані навіть тим 30К в тилу, а потім також були приємно здивовані тим 100К - бо думали, що якось будуть поділяти ту премію... - хто поїхав на завдання, а хто залишився в тилу(хоч і в тилу теж приходи бувають не так і далеко - за 500м)
Тож - все, наче, було ок. Всі, наче, були задоволені - бо прийшли НЕ за гроші!!!
... - а виявилось, що тут ще й гроші платять не погані
Але, коли пізніше побачили, що "колективний..." годує нас з чайної ложечки і війна, швидше за все, розтягнеться на роки... І наші старання тут не йдуть поруч з нашими сподіваннями(раз-всі зібрались-зі всією переданою зброєю/технікою-напружились/виклались на всі 100 - дали добрячу відсіч-відвоювали свої землі-і розбіглись по домах...)
- значить, це все переходить, наче в роботу(як тут вище щось подібне пишете...) - а раз це переходить в повсякденну роботу, значить і зарплатня має бути нормальна(хоч я зовсім не жаліюсь на зарплатню) і відпустка(тут я жаліюсь
) відповідна(відповідна ризику життя) має бути!
Тому, не все так просто і... однозначно©
Ну, і ще, може далі дурню напишу)) але це як просто приклад...
Тобто, це плавно перетворилось, наче, в роботу заробітчанина(але з великим ризиком для здоров'я і життя)
Тобто, людина їде на 3-6міс на заробітки закордон (хоч деякі і надовше їдуть, але там і ризик розпаду сім'ї на 99%) - але вона їде викластись по-максимуму і відповідно, заробити(втрачаючи дорогоцінний час НЕ проведений разом з сім'єю -жінкою/дітьми) але і повертається через 3-6місяців, щоб і відпочити, і провести час з сім'єю!
Бо люди - НЕ РОБОТИ-ТЕРМІНАТОРИ!!!
І, я розумію, що тут "інше", що тут не робота, а захист Батьківщини...
Але... але тоді всі ще раз читаємо виділене вище☝️
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:08
Успіх написав:
Тож - все, наче, було ок. Всі, наче, були задоволені - бо прийшли НЕ за гроші!!!..
это нормальная эмоционая реакция на событие. Потом приходит осознание что вы меняете лучшие годы жизни и здоровье на... Вот тут заминка, на что? У меня был щенячий восторг от первой работы. Вот правда, когда я работал не за деньги. Мне нравился коллектив, мои обязанности, учиться чему то новому. А потом один сотрудник купил авто, БМВ 7ка, и до меня дошло, где то тут наеп. Я бы за 20 лет на ту БМВ не заработал.
Успіх написав:
ОТИ-ТЕРМІНАТОРИ!!!
І, я розумію, що тут "інше", що тут не робота, а захист Батьківщини
давай подумаем в этом ключе. Ваши родители, жена и дети это Родина или нет? Их нужно защищать не только от русни, но и от бедности, от непредвиденных расходов на образование, медицину. Вашим детям нужно жильё, а до этого финансовая подушка, чтобы не занимать у всех родственников по 5 копеек если вдруг что... Это защита или нет? Ловушка в том, что многие люди понятие "защита" и "родина" воспринимают очень узко. Защита нужна только когда на тебя напали. А когда нет денег на еду защита вроде и не нужна, никто ж не нападал. .
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 лют, 2023 10:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:08
Успіх написав: vitaliian написав:
Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.
Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.
Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки.
Если работник это заслужил, мера всё равно глупая (умнее его уволить и взять другого).
А если причина экономия, ну предприятие через это (я про снижение мотивации) должно пройти...
Не знаю ни одного кейса, когда после существенного снижения зарплат, предприятие оставалось успешным.
Высокая оплата не гарантирует высокого качества труда. Кадры всё равно нужно подбирать под ту или иную задачу. Но низкая оплата гарантирует и более низкую мотивацию.
Люди не рабы, в ответ на унижение работодатель тоже своё получит. Кто то уволится, другой станет создавать видимость работы, выдумывать препятствия на ровном месте, нарушать дисциплину.
Например у водителей доставки, после снижения зарплат, часто начали ломаться машины. Раньше ломалась раз в год, после снижения раз в месяц. Секрет прост, ломались как и раньше, только раньше большинство поломок устраняли так быстро, в т.ч. самостоятельно во внерабочее время, что о них просто не сообщали, кустарно ремонтировать относительно новые авто было запрещено, но водители переживали что клиентам невовремя приедет товар. А после снижения зарплат переживать перестали, приедет когда приедет. Соответственно за пару лет большинство клиентов перешли к конкурентам.
После снижения по каждой мелочи ехали на сто, а там очередь, иногда на пару дней. Считай пару дней дополнительных выходных, очень удобно. Мне это водитель доставки сам рассказал. И делали это ровно все, а парк был больше 20 машин...
Як все правильно написано👍
І, хочеться ще від себе додати... - але ризикую потім чути тут на кожному кроці, що "ти там пішов за гроші!" Хоч насправді все не так - і я спробую пояснити...
Ризикну))
Перші місяці повномасштабного вторгнення - то ніхто не говорив про зарплату і премію в такому ключі, як почали балакати десь з середини/кінця літа...
І, взагалі, всі були приємно здивовані навіть тим 30К в тилу, а потім також були приємно здивовані тим 100К - бо думали, що якось будуть поділяти ту премію... - хто поїхав на завдання, а хто залишився в тилу(хоч і в тилу теж приходи бувають не так і далеко - за 500м)
Тож - все, наче, було ок. Всі, наче, були задоволені - бо прийшли НЕ за гроші!!!
... - а виявилось, що тут ще й гроші платять не погані
Але, коли пізніше побачили, що "колективний..." годує нас з чайної ложечки і війна, швидше за все, розтягнеться на роки... І наші старання тут не йдуть поруч з нашими сподіваннями(раз-всі зібрались-зі всією переданою зброєю/технікою-напружились/виклались на всі 100 - дали добрячу відсіч-відвоювали свої землі-і розбіглись по домах...)
- значить, це все переходить, наче в роботу(як тут вище щось подібне пишете...) - а раз це переходить в повсякденну роботу, значить і зарплатня має бути нормальна(хоч я зовсім не жаліюсь на зарплатню) і відпустка(тут я жаліюсь
) відповідна(відповідна ризику життя) має бути!
Тому, не все так просто і... однозначно©
Ну, і ще, може далі дурню напишу)) але це як просто приклад...
Тобто, це плавно перетворилось, наче, в роботу заробітчанина(але з великим ризиком для здоров'я і життя)
Тобто, людина їде на 3-6міс на заробітки закордон (хоч деякі і надовше їдуть, але там і ризик розпаду сім'ї на 99%) - але вона їде викластись по-максимуму і відповідно, заробити(втрачаючи дорогоцінний час НЕ проведений разом з сім'єю -жінкою/дітьми) але і повертається через 3-6місяців, щоб і відпочити, і провести час з сім'єю!
Бо люди - НЕ РОБОТИ-ТЕРМІНАТОРИ!!!
І, я розумію, що тут "інше", що тут не робота, а захист Батьківщини...
Але... але тоді всі ще раз читаємо виділене вище☝️
Моя думка, що має формуватися із добровольців (як штурмові бригади).
І чітко прописано умови, страховки, бонуси і т.д., щоб людина розуміла, які її обов"язки, які держави, і які гарантії, що вони будуть виконані (без різного виду кидалова).
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:11
flyman написав:
Які саме?
Як мінімум Харківський. Можливо і Сумсько-Полтавський і Білорусько-відволікаючий.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:15
flyman написав:
Які саме?
Білоруський, придністровський, бряньський, кубаньский )
А ти на який би пішов? Краківський?
Заїхав по справам в один з ТЦК, у відділення комплектування офіцерів. 5 військових чоловіків, і 2 цивільні жінки. Про яку цивільну господарську організацію лопотіли тут флумани?
Доречі, формування нових бригад йде постійно. І я не про поліцейські чи інші мвс-ні. Це до тих, хто чекав якісь хвилі мобілізації. Не буде хвиль, вона йде постійно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 16 лют, 2023 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:21
flyman
,
Працюють згідно КЗпП? Чи ночують в казармах
Ти неймовірно вузьколобий і примітивний.
У тебе , якщо по КЗОТ , то спить дома, а якщо по контракту, то у казармі? Це у тебе показник? Може сходи таки в зсу, зрозумієш, що кзот не має відношення до в/с, а спати він може де завгодно, або не спати взагалі.
В тебе якийсь потяг до мене
Так, бо ти не просто примітивно-трусливий, ти ще й демонстративно показуєш, що клав на країну, державу і її безпеку. Тобто ти не просто непотрібний, ти ще і шкідливий.
Бо твоя діяльність на форумі демотивує навіть тих, хто вже захищає, або збирається це робити.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:31
flyman написав:
Хотаб, може припиниш свої пасивно-агресивні випади?
Після того як ти прикриєш своє хлєбало відносно того, що ти нікому нічого не винен, і хай тебе і твої кавалірки захищає хтось інший, а тобі треба у Польщу.
Я тебе демотивую?
Як пише віталіан: "не читай", "добав у ЧС"
Читай уважно. Всіх захисників і потенційних теж.
І тоді не буде тобі демотивації при картковому туризмі, прогулках по Русанівці, виборі нерухомості КРЖН, каруселях на конвертаційних депозитах та іншій діяльності "захисника
Ти або брехливий (це скоріше), або неуважний. Ні картковим туризмом, ні каруселями конвертдепо я не займаюсь. А зайву гривню (яку держава дає за виконання завдань) пристроюю при її наявності, це так. А що, в цьому щось є погане?
То що, ти припиниш свою ворожу діяльність?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 16 лют, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:37
Hotab
Роблю професійно і сумлінно свою роботу, на якій найбільше ефективний і корисний суспільтву.
Якщо тобі треба дилетанти в окопі якості гарматного м"яса, то ще раз відповім тобі, що це совкова практика.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:39
flyman
,
Я роблю професійно і сумлінно свою роботу, на якій найбільше ефективний і корисний
Для кого твоя робота, виконана можливо професійно, корисна? Крім тебе. Якими сумами для зсу чи держави ти замінив свою неучасть та ворожу пропаганду на цьому форумі?
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