Додано: Чет 16 лют, 2023 10:03

vitaliian написав: Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.



Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.



Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки.



Если работник это заслужил, мера всё равно глупая (умнее его уволить и взять другого).



А если причина экономия, ну предприятие через это (я про снижение мотивации) должно пройти...



Не знаю ни одного кейса, когда после существенного снижения зарплат, предприятие оставалось успешным.



Высокая оплата не гарантирует высокого качества труда. Кадры всё равно нужно подбирать под ту или иную задачу. Но низкая оплата гарантирует и более низкую мотивацию.



Люди не рабы, в ответ на унижение работодатель тоже своё получит. Кто то уволится, другой станет создавать видимость работы, выдумывать препятствия на ровном месте, нарушать дисциплину.



Например у водителей доставки, после снижения зарплат, часто начали ломаться машины. Раньше ломалась раз в год, после снижения раз в месяц. Секрет прост, ломались как и раньше, только раньше большинство поломок устраняли так быстро, в т.ч. самостоятельно во внерабочее время, что о них просто не сообщали, кустарно ремонтировать относительно новые авто было запрещено, но водители переживали что клиентам невовремя приедет товар. А после снижения зарплат переживать перестали, приедет когда приедет. Соответственно за пару лет большинство клиентов перешли к конкурентам.



После снижения по каждой мелочи ехали на сто, а там очередь, иногда на пару дней. Считай пару дней дополнительных выходных, очень удобно. Мне это водитель доставки сам рассказал. И делали это ровно все, а парк был больше 20 машин... Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки.Если работник это заслужил, мера всё равно глупая (умнее его уволить и взять другого).А если причина экономия, ну предприятие через это (я про снижение мотивации) должно пройти...Не знаю ни одного кейса, когда после существенного снижения зарплат, предприятие оставалось успешным.Высокая оплата не гарантирует высокого качества труда. Кадры всё равно нужно подбирать под ту или иную задачу. Но низкая оплата гарантирует и более низкую мотивацию.Люди не рабы, в ответ на унижение работодатель тоже своё получит. Кто то уволится, другой станет создавать видимость работы, выдумывать препятствия на ровном месте, нарушать дисциплину.Например у водителей доставки, после снижения зарплат, часто начали ломаться машины. Раньше ломалась раз в год, после снижения раз в месяц. Секрет прост, ломались как и раньше, только раньше большинство поломок устраняли так быстро, в т.ч. самостоятельно во внерабочее время, что о них просто не сообщали, кустарно ремонтировать относительно новые авто было запрещено, но водители переживали что клиентам невовремя приедет товар. А после снижения зарплат переживать перестали, приедет когда приедет. Соответственно за пару лет большинство клиентов перешли к конкурентам.После снижения по каждой мелочи ехали на сто, а там очередь, иногда на пару дней. Считай пару дней дополнительных выходных, очень удобно. Мне это водитель доставки сам рассказал. И делали это ровно все, а парк был больше 20 машин...

Як все правильно написано👍І, хочеться ще від себе додати... - але ризикую потім чути тут на кожному кроці, що "ти там пішов за гроші!" Хоч насправді все не так - і я спробую пояснити...Ризикну))Перші місяці повномасштабного вторгнення - то ніхто не говорив про зарплату і премію в такому ключі, як почали балакати десь з середини/кінця літа...І, взагалі, всі були приємно здивовані навіть тим 30К в тилу, а потім також були приємно здивовані тим 100К - бо думали, що якось будуть поділяти ту премію... - хто поїхав на завдання, а хто залишився в тилу(хоч і в тилу теж приходи бувають не так і далеко - за 500м)Тож - все, наче, було ок. Всі, наче, були задоволені -... - а виявилось, що тут ще й гроші платять не поганіАле, коли пізніше побачили, що "колективний..." годує нас з чайної ложечки і війна, швидше за все, розтягнеться на роки... І- значить, це все переходить, наче в роботу(як тут вище щось подібне пишете...) - а раз це переходить в повсякденну роботу, значить і зарплатня має бути нормальна(хоч я зовсім не жаліюсь на зарплатню) і відпустка(тут я жаліюсь) відповідна(відповідна ризику життя) має бути!Тому, не все так просто і... однозначно©Ну, і ще, може далі дурню напишу)) але це як просто приклад...Тобто, це плавно перетворилось, наче, в роботу заробітчанина(але з великим ризиком для здоров'я і життя)Тобто, людина їде на 3-6міс на заробітки закордон (хоч деякі і надовше їдуть, але там і ризик розпаду сім'ї на 99%) - але вона їде викластись по-максимуму і відповідно, заробити(втрачаючи дорогоцінний час НЕ проведений разом з сім'єю -жінкою/дітьми) але і повертається через 3-6місяців, щоб і відпочити, і провести час з сім'єю!Бо люди - НЕ РОБОТИ-ТЕРМІНАТОРИ!!!І, я розумію, що тут "інше", що тут не робота, а захист Батьківщини...Але... але тоді всі ще раз читаємо виділене вище☝️