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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:45
flyman написав:
Моя думка, що має формуватися із добровольців (як штурмові бригади).
І чітко прописано умови, страховки, бонуси і т.д., щоб людина розуміла, які її обов"язки, які держави, і які гарантії, що вони будуть виконані (без різного виду кидалова).
Погоджуюсь.
А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ?
От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку?
Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили!
До завершення війни?
А хто погоджувався/підписувався на такі умови?
І якщо так - тоді потрібно створювати "чіткі правила гри"!
п.с.
Хоч я чудово розумію, що добровольців - реально не вистачає і не вистачить...
Тому треба і Флайманів підключати
- але нормальною мотивацією, а не з-під палки...
Ну, або як я вже писав - хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:53
хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн
Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:57
Hotab написав:
хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн
Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?
Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол?
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:02
Успіх написав: Hotab написав:
хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн
Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?
Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол?
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
РФ уже пыталась набрать сирийцев и северо корейцев. Кажется беднее уже никого нет.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:03
Успіх написав: Hotab написав:
хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн
Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?
Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол?
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим, тільки потім будуть продовжувати волати, що "уклоністи откупляються баблом замість того щоб отдавать чєсть ".
так що сплата баблом воєнного обов"язку - дорога внікуди, охлос не одобряє
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