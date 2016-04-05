flyman написав:Моя думка, що має формуватися із добровольців (як штурмові бригади). І чітко прописано умови, страховки, бонуси і т.д., щоб людина розуміла, які її обов"язки, які держави, і які гарантії, що вони будуть виконані (без різного виду кидалова).
Погоджуюсь. А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ? От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку? Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили!
До завершення війни? А хто погоджувався/підписувався на такі умови? І якщо так - тоді потрібно створювати "чіткі правила гри"!
п.с. Хоч я чудово розумію, що добровольців - реально не вистачає і не вистачить... Тому треба і Флайманів підключати - але нормальною мотивацією, а не з-під палки... Ну, або як я вже писав - хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн
vitaliian написав:давай подумаем в этом ключе. Ваши родители, жена и дети это Родина или нет? Их нужно защищать не только от русни, но и от бедности, от непредвиденных расходов на образование, медицину. Вашим детям нужно жильё, а до этого финансовая подушка, чтобы не занимать у всех родственников по 5 копеек если вдруг что... Это защита или нет? Ловушка в том, что многие люди понятие "защита" и "родина" воспринимают очень узко. Защита нужна только когда на тебя напали. А когда нет денег на еду защита вроде и не нужна, никто ж не нападал. .
Це так. Тому і виплачують, наче, нормальні гроші, щоб підтримувати сім'ю... Ну, а вже, якщо став калікою, чи втратив життя - то тоді, наче, теж держава виплачує 1 чи 5 лямів грн (тут треба читати закон, бо піднімаючи цю тему серед побратимів і командирів - ніхто не має бажання спілкуватисяь на цю тему.... - хоч командири кажуть, що батькам загиблого першого нашого - виплатили/виплачують)
Успіх написав:ніхто не має бажання спілкуватисяь на цю тему..
я тоже не хочу поднимать эту тему, чтобы не спекулировать на чужом горе.
Допустим у человека (даже не военного) мигрени. Или бессонница. Из за них работать не может. Инвалидность за такое никто не даёт. Пьет жменями таблетки и сидит дома. Так что не всегда нетрудоспособность совпадает с инвалидностью. Для таких случаев нужна фин.подушка и пассивный доход.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 лют, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим
А що тобі заважає зараз перераховувати умовному Притулі (вибери сам, кому довіряєш) 500 уе щомісяця за те, що ти не хочеш/не можеш воювати, і хтось твої кавалірки захищає. Дає можливість тобі ситно їсти і солодко спати не в окопі, і не в окупаціі. А в кавалірці не живе «моторола».
З̶н̶о̶в̶ ̶н̶е̶ ̶т̶а̶к̶и̶й̶ ̶Т̶Ц̶К̶?̶
Кажется беднее уже никого нет.
Солдат ДРК (Конго) у FARDC на війні отримує біля 100 уо. Але у нас вони замерзнуть, мабуть.
Успіх написав:А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ? От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку? Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили!
До завершення війни? А хто погоджувався/підписувався на такі умови?
У Вас є купа варіантів, щоб це припинити. і законно і не зовсім...