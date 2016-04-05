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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3550355135523553>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Моя думка, що має формуватися із добровольців (як штурмові бригади).
І чітко прописано умови, страховки, бонуси і т.д., щоб людина розуміла, які її обов"язки, які держави, і які гарантії, що вони будуть виконані (без різного виду кидалова).
Погоджуюсь.
А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ?
От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку?
Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили! :mrgreen:

До завершення війни?
А хто погоджувався/підписувався на такі умови?
І якщо так - тоді потрібно створювати "чіткі правила гри"!

п.с.
Хоч я чудово розумію, що добровольців - реально не вистачає і не вистачить...
Тому треба і Флайманів підключати :mrgreen:
- але нормальною мотивацією, а не з-під палки...
Ну, або як я вже писав - хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн ;)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:53


хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн ;)



Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:57

  Hotab написав:

хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн ;)



Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?

Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? :D
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:02

  Успіх написав:
  Hotab написав:

хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн ;)



Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?

Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? :D
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
РФ уже пыталась набрать сирийцев и северо корейцев. Кажется беднее уже никого нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:03

  Успіх написав:
  Hotab написав:

хто зовсім не хоче йти на фронт - то повинен оплачувати щомісячні внески, щоб за ці кошти могли найняти найманців з інших країн ;)



Флуман, на яку суму згоден? А яку по факту даєш?

Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? :D
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))

камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим, тільки потім будуть продовжувати волати, що "уклоністи откупляються баблом замість того щоб отдавать чєсть ".

так що сплата баблом воєнного обов"язку - дорога внікуди, охлос не одобряє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:давай подумаем в этом ключе. Ваши родители, жена и дети это Родина или нет? Их нужно защищать не только от русни, но и от бедности, от непредвиденных расходов на образование, медицину. Вашим детям нужно жильё, а до этого финансовая подушка, чтобы не занимать у всех родственников по 5 копеек если вдруг что... Это защита или нет? Ловушка в том, что многие люди понятие "защита" и "родина" воспринимают очень узко. Защита нужна только когда на тебя напали. А когда нет денег на еду защита вроде и не нужна, никто ж не нападал. .
Це так.
Тому і виплачують, наче, нормальні гроші, щоб підтримувати сім'ю...
Ну, а вже, якщо став калікою, чи втратив життя - то тоді, наче, теж держава виплачує 1 чи 5 лямів грн
(тут треба читати закон, бо піднімаючи цю тему серед побратимів і командирів - ніхто не має бажання спілкуватисяь на цю тему.... - хоч командири кажуть, що батькам загиблого першого нашого - виплатили/виплачують)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:31

  Успіх написав:ніхто не має бажання спілкуватисяь на цю тему..
я тоже не хочу поднимать эту тему, чтобы не спекулировать на чужом горе.

Допустим у человека (даже не военного) мигрени. Или бессонница. Из за них работать не может. Инвалидность за такое никто не даёт. Пьет жменями таблетки и сидит дома. Так что не всегда нетрудоспособность совпадает с инвалидностью. Для таких случаев нужна фин.подушка и пассивный доход.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 лют, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:34

  vitaliian написав:
  detroytred написав:І тому всі зі смаком схарчать рашку
вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)


трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:37

flyman ,

Камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим

А що тобі заважає зараз перераховувати умовному Притулі (вибери сам, кому довіряєш) 500 уе щомісяця за те, що ти не хочеш/не можеш воювати, і хтось твої кавалірки захищає. Дає можливість тобі ситно їсти і солодко спати не в окопі, і не в окупаціі. А в кавалірці не живе «моторола».

З̶н̶о̶в̶ ̶н̶е̶ ̶т̶а̶к̶и̶й̶ ̶Т̶Ц̶К̶?̶

Кажется беднее уже никого нет.



Солдат ДРК (Конго) у FARDC на війні отримує біля 100 уо. Але у нас вони замерзнуть, мабуть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:51

  Успіх написав:А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ?
От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку?
Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили! :mrgreen:

До завершення війни?
А хто погоджувався/підписувався на такі умови?


У Вас є купа варіантів, щоб це припинити.
і законно і не зовсім...


Чи може військовий звільнитися зі служби під час воєнного стану: підстави для звільнення
https://varta1.com.ua/news/chi-mozhe-vi ... W7fd-pX_hI
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