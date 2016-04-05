Успіх написав:А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ? От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку? Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили!
До завершення війни? А хто погоджувався/підписувався на такі умови?
У Вас є купа варіантів, щоб це припинити. і законно і не зовсім...
Успіх написав:Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
Для flyman - це 5(?) місяців харчування. Він психологічно не потягне. Хіба шо 500 грн. і то, мабуть, як від серця відірве.))
flyman написав:камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим..
Шо ще зробити, щоб нарешті дійшло до розуму?
flyman написав:..сплата баблом воєнного обов"язку - дорога внікуди..
Та невже? Тоді все, що придбали для військових за донати, то фігня? Які тоді попозиції взамін? Конфіскація кавалірок на потреби військових?))
І яке відношення донатів, до відкупу від служби? Чи вам аби потролити. Для чого перекручувати на свій лад? Думаєте що не почнуть волати, що це не справедливо: "багаті відкупляються, а бідняки мають сидіти в окопах". Чи тяжко подумати, та усвідомити про можливі наслідки в юридчному та етичному полі.
Скільки флер готова платити, щоб її не взяли на виконання "жіночої військової повинності"? А скільки Успіх готовий відкашлювати кожного місяця, щоб він міг "відкупити дємбєль"?
Задум і реалізація сильно відрізняються. Чому не поміркувати, чим може потім то повернутися до вас самих, те, за що ви тут ратуєте.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 лют, 2023 12:20, всього редагувалось 6 разів.
detroytred написав:І тому всі зі смаком схарчать рашку
вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)
трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать
харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип. тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
Letusrock написав: харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип. тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
vitaliian написав:вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)
трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать
харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип. тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
Саме так. Мав на увазі -- від слова "харчі" - їжа. З'їдять - схарчать.
Вибачаюсь, якщо перекрутив мову. Але дуже це слово (харчі, схарчити) подобається)) Мабуть ще зі школи використовую.
Можна не погоджуватися з цим Чаплигою по деяким загальним висновкам, які він робить на підставі своєї інформації, свого використання даних, а також принципів, різних інструментів, але окремі його зауваження, згадки, інфо, логічні ланцюжки, висновки -- супер.