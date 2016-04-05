RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3550355135523553
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:54

  jump написав:
  Успіх написав:А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ?
От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку?
Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили! :mrgreen:

До завершення війни?
А хто погоджувався/підписувався на такі умови?


У Вас є купа варіантів, щоб це припинити.
і законно і не зовсім...


Чи може військовий звільнитися зі служби під час воєнного стану: підстави для звільнення
https://varta1.com.ua/news/chi-mozhe-vi ... W7fd-pX_hI

за рік міг би вклепати 3го спадкоємця і дємбєльнутися,

цікаво, якщо мобілізували потєнтом, а демобілізували імпотєнтом, то компенсація якась передбачається такому ветерану?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30682
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:03

  Успіх написав:Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? :D
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))


Для flyman - це 5(?) місяців харчування. Він психологічно не потягне. Хіба шо 500 грн. і то, мабуть, як від серця відірве.))

  flyman написав:камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим..

Шо ще зробити, щоб нарешті дійшло до розуму?

  flyman написав:..сплата баблом воєнного обов"язку - дорога внікуди..

Та невже? Тоді все, що придбали для військових за донати, то фігня? :shock:
Які тоді попозиції взамін? Конфіскація кавалірок на потреби військових?))
fler
 
Повідомлень: 3577
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:10

  fler написав:
  Успіх написав:Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? :D
Думаю, на цю суму Флайман би погодився))


Для flyman - це 5(?) місяців харчування. Він психологічно не потягне. Хіба шо 500 грн. і то, мабуть, як від серця відірве.))

  flyman написав:камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим..

Шо ще зробити, щоб нарешті дійшло до розуму?

  flyman написав:..сплата баблом воєнного обов"язку - дорога внікуди..

Та невже? Тоді все, що придбали для військових за донати, то фігня? :shock:
Які тоді попозиції взамін? Конфіскація кавалірок на потреби військових?))

І яке відношення донатів, до відкупу від служби? Чи вам аби потролити. Для чого перекручувати на свій лад?
Думаєте що не почнуть волати, що це не справедливо: "багаті відкупляються, а бідняки мають сидіти в окопах".
Чи тяжко подумати, та усвідомити про можливі наслідки в юридчному та етичному полі.

Скільки флер готова платити, щоб її не взяли на виконання "жіночої військової повинності"?
А скільки Успіх готовий відкашлювати кожного місяця, щоб він міг "відкупити дємбєль"?

Задум і реалізація сильно відрізняються. Чому не поміркувати, чим може потім то повернутися до вас самих, те, за що ви тут ратуєте.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 лют, 2023 12:20, всього редагувалось 6 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30682
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:14

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
  detroytred написав:І тому всі зі смаком схарчать рашку
вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)


трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать


харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип.
тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
mephala
 
Повідомлень: 7901
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:16

схарчити - перевірочне слово: "блок харчування"

  mephala написав:
  Letusrock написав:
харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип.
тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.

перевірочне слово: "блок харчування"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30682
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:19

  mephala написав:
  Letusrock написав:
  vitaliian написав:вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)


трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать


харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип.
тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.

Саме так.
Мав на увазі -- від слова "харчі" - їжа. З'їдять - схарчать.

Вибачаюсь, якщо перекрутив мову.
Але дуже це слово (харчі, схарчити) подобається))
Мабуть ще зі школи використовую.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26116
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:32

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Андрей ты деградируешь (

Це не я, че Чаплига


+1000500

Можна не погоджуватися з цим Чаплигою по деяким загальним висновкам, які він робить на підставі своєї інформації, свого використання даних, а також принципів, різних інструментів, але окремі його зауваження, згадки, інфо, логічні ланцюжки, висновки -- супер.

Так би мовити -- реалполітік, а не офіціоз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26116
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3550355135523553
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112584
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (554)
16.02.2023 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.