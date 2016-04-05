Успіх написав:А то от я вже майже рік... а ще не знаю/не бачу ЧІТКИХ ПРАВИЛ ГРИ? От на скільки мене мобілізували? Коли додому на постійно, а не у відпустку? Навіть, у в'язниці ті що сидять і то знають на який термін їх прсадили!
До завершення війни? А хто погоджувався/підписувався на такі умови?
У Вас є купа варіантів, щоб це припинити. і законно і не зовсім...
Успіх написав:Ну можна з якихось бідних країн набрати найманців за 500дол? Думаю, на цю суму Флайман би погодився))
Для flyman - це 5(?) місяців харчування. Він психологічно не потягне. Хіба шо 500 грн. і то, мабуть, як від серця відірве.))
flyman написав:камон, складай петицію, може приймуть Закон.... а там побачим..
Шо ще зробити, щоб нарешті дійшло до розуму?
flyman написав:..сплата баблом воєнного обов"язку - дорога внікуди..
Та невже? Тоді все, що придбали для військових за донати, то фігня? Які тоді попозиції взамін? Конфіскація кавалірок на потреби військових?))
І яке відношення донатів, до відкупу від служби? Чи вам аби потролити. Для чого перекручувати на свій лад? Думаєте що не почнуть волати, що це не справедливо: "багаті відкупляються, а бідняки мають сидіти в окопах". Чи тяжко подумати, та усвідомити про можливі наслідки в юридчному та етичному полі.
Скільки флер готова платити, щоб її не взяли на виконання "жіночої військової повинності"? А скільки Успіх готовий відкашлювати кожного місяця, щоб він міг "відкупити дємбєль"?
Задум і реалізація сильно відрізняються. Чому не поміркувати, чим може потім то повернутися до вас самих, те, за що ви тут ратуєте.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 лют, 2023 12:20, всього редагувалось 6 разів.
detroytred написав:І тому всі зі смаком схарчать рашку
вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)
трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать
харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип. тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
Letusrock написав: харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип. тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
vitaliian написав:вы имеете ввиду виду сожрут? Впервые слышу это слово)
трохи оффтоп : харчати це по-закарпатські - хропіти. detroytred напевно хотів написати схерачать
харчати і схарчити це два різних слова. у мене в регіоні "харчати" використовуют в якості специфічного звуку які видають легені хворої людини або передсмертний хрип. тому віталіан був правий у своєму припущенні - з’їсти, заточити, схарчити і т.д.
Саме так. Мав на увазі -- від слова "харчі" - їжа. З'їдять - схарчать.
Вибачаюсь, якщо перекрутив мову. Але дуже це слово (харчі, схарчити) подобається)) Мабуть ще зі школи використовую.
Можна не погоджуватися з цим Чаплигою по деяким загальним висновкам, які він робить на підставі своєї інформації, свого використання даних, а також принципів, різних інструментів, але окремі його зауваження, згадки, інфо, логічні ланцюжки, висновки -- супер.
fler написав:Шо ще зробити, щоб нарешті дійшло до розуму?
Скільки флер готова платити, щоб її не взяли на виконання "жіночої військової повинності"? А скільки Успіх готовий відкашлювати кожного місяця, щоб він міг "відкупити дємбєль"? Задум і реалізація сильно відрізняються. Чому не поміркувати, чим може потім то повернутися до вас самих, те, за що ви тут ратуєте.
Флер піде, якщо її покличуть. Ухилятися точно не буде. Успіх вже рік на фронті, щоб висувати претензії до нього, слід хоча б самому там побути стільки ж. Ратую лише за те, щоб всіма шляхами наближати перемогу, а не тормозити.
fler написав:Шо ще зробити, щоб нарешті дійшло до розуму?
Скільки флер готова платити, щоб її не взяли на виконання "жіночої військової повинності"? А скільки Успіх готовий відкашлювати кожного місяця, щоб він міг "відкупити дємбєль"? Задум і реалізація сильно відрізняються. Чому не поміркувати, чим може потім то повернутися до вас самих, те, за що ви тут ратуєте.
Флер піде, якщо її покличуть. Ухилятися точно не буде. Успіх вже рік на фронті, щоб висувати претензії до нього, слід хоча б самому там побути стільки ж. Ратую лише за те, щоб всіма шляхами наближати перемогу, а не тормозити.
Я як всі. Успіх теж пішов "бо покликали". Але ж мова про пішла про "відкупитися". Які ще претензії? Мені цікава його думка. Він же проштовхує ініціативу "відкупу", значить готовий на відкуп. Яка його оцінка для нього самого. Пожертвує каваліркою? Чи тим що "на каруселі"? Тим і тим? За 2,5кеу він не хоче бути "на нулі". А за 5куе? А за 10куе? А забути "гражданськи звички" і стати "справжнім воєном", що переносить всі тяготи?
flyman написав:Я як всі. Успіх теж пішов "бо покликали". Але ж мова про пішла про "відкупитися". Які ще претензії? Мені цікава його думка. Він же проштовхує ініціативу "відкупу", значить готовий на відкуп. Яка його оцінка для нього самого. Пожертвує каваліркою? Чи тим що "на каруселі"? Тим і тим? За 2,5кеу він не хоче бути "на нулі". А за 5куе? А за 10куе? А забути "гражданськи звички" і стати "справжнім воєном", що переносить всі тяготи?
Я взагалі, за те, щоб було багато різних варіантів і у людей БУВ ВИБІР!!!