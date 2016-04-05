flyman написав:Я як всі. Успіх теж пішов "бо покликали". Але ж мова про пішла про "відкупитися". Які ще претензії? Мені цікава його думка. Він же проштовхує ініціативу "відкупу", значить готовий на відкуп. Яка його оцінка для нього самого. Пожертвує каваліркою? Чи тим що "на каруселі"? Тим і тим? За 2,5кеу він не хоче бути "на нулі". А за 5куе? А за 10куе? А забути "гражданськи звички" і стати "справжнім воєном", що переносить всі тяготи?
Взагалі, то я за швидку нашу перемогу і кінець війни! Але, якщо розглядати затяжну війну - то, особисто мене влаштовує тих 2,5К! Мене лише відпустки не влаштовують. 2тижні відпустки що три місяці - і вже +/- могло б бути))
п.с. Піхоті - я б взагалі платив би 5К - але це вже перейде розмова у фантастику....
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 16 лют, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
тогда меняйте ник. Сколько бы добра вы могли сделать людям, получая не 2,5куе а 5-7-10куе. В чем успих.
Та воно то так - але ми всі чудово розуміємо, що і 2,5К платити важко - то звідки брати гроші на оплату в 5 чи 10К?
Вы задаёте себе вопрос как Бог сотворил мир? Это ж столько проблем, надо было найти стройматериалы, транспорт, а эпицентров тогда не было... Вот и этот вопрос не задавайте. Их для чего выбрали президентами и назначили министрами, чтобы успих голову ломал?
Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
Об этом сообщил в интервью BBC секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут создавать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - пояснил он.
Данилов считает, что Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, но намекнул, что речь идет о действующих депутатах фракции "ОПЗЖ".
Цель России, по мнению секретаря СНБО, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.
"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", - сказал он.
Данилов добавил, что идеей двух стран занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.
"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", - подытожил секретарь СНБО. Источник: https://censor.net/ru/n3400137
О... официальном разделении Украины по Днепру. "Корейский вариант". Остальное пустое словоблудие и попытка чёса нариду. Нежданчик Союзникам принесло освобождение Харьковщины, поэтому стоит ещё ожидать проблем... - "проблем до Днепра".
vitaliian написав:Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
)))))))) Про що ми балакаємо, як тут УБДешку вже майже рік не можуть видати! Он знову нам сказали надати копії паспорта/ін-коду і фото, для вироблення УБД. Пляяяя - вони не мають до того часу копій наших доків?)) Чи вони нам новий квест хочуть зробити, бо де ми маємо відксерити паспорти і зробити фото? Табунами їхати у велике місто - шукати фотостудії? То про що ми балакаємо - "вимагай більшого"? Як з гусей вода - так з чиновників вичавиш "більшого"...
Отсюда даже "санкции" стали иметь невероятные "странности", что по сути не имеют отношения к сути их принятия, но это знаем и понимаем МЫ, а у "них", "своя рубашка". Отсюда и странности с поставками техники, факт ликвидированной своей Оборонки, технологий, ... - так называемая полная зависимость Украины от желаний третьих стран.