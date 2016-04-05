flyman написав:Я як всі. Успіх теж пішов "бо покликали". Але ж мова про пішла про "відкупитися". Які ще претензії? Мені цікава його думка. Він же проштовхує ініціативу "відкупу", значить готовий на відкуп. Яка його оцінка для нього самого. Пожертвує каваліркою? Чи тим що "на каруселі"? Тим і тим? За 2,5кеу він не хоче бути "на нулі". А за 5куе? А за 10куе? А забути "гражданськи звички" і стати "справжнім воєном", що переносить всі тяготи?
Взагалі, то я за швидку нашу перемогу і кінець війни! Але, якщо розглядати затяжну війну - то, особисто мене влаштовує тих 2,5К! Мене лише відпустки не влаштовують. 2тижні відпустки що три місяці - і вже +/- могло б бути))
п.с. Піхоті - я б взагалі платив би 5К - але це вже перейде розмова у фантастику....
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 16 лют, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
тогда меняйте ник. Сколько бы добра вы могли сделать людям, получая не 2,5куе а 5-7-10куе. В чем успих.
Та воно то так - але ми всі чудово розуміємо, що і 2,5К платити важко - то звідки брати гроші на оплату в 5 чи 10К?
Вы задаёте себе вопрос как Бог сотворил мир? Это ж столько проблем, надо было найти стройматериалы, транспорт, а эпицентров тогда не было... Вот и этот вопрос не задавайте. Их для чего выбрали президентами и назначили министрами, чтобы успих голову ломал?
Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
vitaliian написав:Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
)))))))) Про що ми балакаємо, як тут УБДешку вже майже рік не можуть видати! Он знову нам сказали надати копії паспорта/ін-коду і фото, для вироблення УБД. Пляяяя - вони не мають до того часу копій наших доків?)) Чи вони нам новий квест хочуть зробити, бо де ми маємо відксерити паспорти і зробити фото? Табунами їхати у велике місто - шукати фотостудії? То про що ми балакаємо - "вимагай більшого"? Як з гусей вода - так з чиновників вичавиш "більшого"...