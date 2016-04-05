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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3552355335543555>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Я як всі.
Успіх теж пішов "бо покликали".
Але ж мова про пішла про "відкупитися".
Які ще претензії?
Мені цікава його думка. Він же проштовхує ініціативу "відкупу", значить готовий на відкуп. Яка його оцінка для нього самого. Пожертвує каваліркою? Чи тим що "на каруселі"? Тим і тим?
За 2,5кеу він не хоче бути "на нулі". А за 5куе? А за 10куе?
А забути "гражданськи звички" і стати "справжнім воєном", що переносить всі тяготи?

Взагалі, то я за швидку нашу перемогу і кінець війни!
Але, якщо розглядати затяжну війну - то, особисто мене влаштовує тих 2,5К!
Мене лише відпустки не влаштовують.
2тижні відпустки що три місяці - і вже +/- могло б бути))

п.с.
Піхоті - я б взагалі платив би 5К - але це вже перейде розмова у фантастику....
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 16 лют, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:38

  Успіх написав:особисто мене влаштовує тих 2,5К!
тогда меняйте ник. Сколько бы добра вы могли сделать людям, получая не 2,5куе а 5-7-10куе. В чем ваш успих.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:41

  vitaliian написав:
  Успіх написав:особисто мене влаштовує тих 2,5К!
тогда меняйте ник. Сколько бы добра вы могли сделать людям, получая не 2,5куе а 5-7-10куе. В чем успих.

Та воно то так - але ми всі чудово розуміємо, що і 2,5К платити важко - то звідки брати гроші на оплату в 5 чи 10К?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:42

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:особисто мене влаштовує тих 2,5К!
тогда меняйте ник. Сколько бы добра вы могли сделать людям, получая не 2,5куе а 5-7-10куе. В чем успих.

Та воно то так - але ми всі чудово розуміємо, що і 2,5К платити важко - то звідки брати гроші на оплату в 5 чи 10К?

Вы задаёте себе вопрос как Бог сотворил мир? Это ж столько проблем, надо было найти стройматериалы, транспорт, а эпицентров тогда не было... Вот и этот вопрос не задавайте. Их для чего выбрали президентами и назначили министрами, чтобы успих голову ломал?

Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:03

Фантастика - поверхом вище!©)))

  vitaliian написав:Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.

))))))))
Про що ми балакаємо, як тут УБДешку вже майже рік не можуть видати!
Он знову нам сказали надати копії паспорта/ін-коду і фото, для вироблення УБД. Пляяяя - вони не мають до того часу копій наших доків?)) Чи вони нам новий квест хочуть зробити, бо де ми маємо відксерити паспорти і зробити фото?
Табунами їхати у велике місто - шукати фотостудії?
То про що ми балакаємо - "вимагай більшого"?
Як з гусей вода - так з чиновників вичавиш "більшого"...
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:07

  Успіх написав:"вимагай більшого
надо звонить управлению и гнуть матюки приглашать их с ксероксом на передок. А как ещё сломать систему. Почему их не устраивают документы из Дии
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:09

Отсюда даже "санкции"
https://censor.net/ru/news/3400154/posl ... i_politico :shock:
стали иметь невероятные "странности", что по сути не имеют отношения к сути их принятия,
https://news.dialog.ua/268091_1676539489 :shock:
но это знаем и понимаем МЫ, а у "них", - "своя рубашка".
Отсюда и странности с поставками техники, факт ликвидированной своей Оборонки, технологий, ...
- так называемая полная зависимость Украины от желаний третьих стран.

Не дай бог, это произойдёт - я, к примеру , не представляю будущего... "НИКАКОГО".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:56

Kudrjavuy ужас ватник не видит своего будущего в нормальной стране? какой кошмар.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:15

В Україні може бути створено суд або окрема судова процедура для розгляду справ ветеранів-учасників бойових дій у разі вчинення ними після демобілізації кримінальних правопорушень:
https://sud.ua/uk/news/publication/2622 ... -veteranov
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:24

  Honestus написав:В Україні може бути створено суд або окрема судова процедура для розгляду справ ветеранів-учасників бойових дій у разі вчинення ними після демобілізації кримінальних правопорушень:
https://sud.ua/uk/news/publication/2622 ... -veteranov

вікно Овертона для репресії ветеранів, дежаву з СРСР.
дід розказував, що мусив повернутися з Києва в село за 100км, щоб не попасти під них.

Залежить від "політичної доцільності" та "лінії партії".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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