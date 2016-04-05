тогда меняйте ник. Сколько бы добра вы могли сделать людям, получая не 2,5куе а 5-7-10куе. В чем успих.
Та воно то так - але ми всі чудово розуміємо, що і 2,5К платити важко - то звідки брати гроші на оплату в 5 чи 10К?
Вы задаёте себе вопрос как Бог сотворил мир? Это ж столько проблем, надо было найти стройматериалы, транспорт, а эпицентров тогда не было... Вот и этот вопрос не задавайте. Их для чего выбрали президентами и назначили министрами, чтобы успих голову ломал?
Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
vitaliian написав:Имея 100 куе вы могли бы открыть коррекционную школу или детскую клинику. А так какой то чиновник потратит их на яхту. Надо требовать больше, чтобы им досталось меньше.
)))))))) Про що ми балакаємо, як тут УБДешку вже майже рік не можуть видати! Он знову нам сказали надати копії паспорта/ін-коду і фото, для вироблення УБД. Пляяяя - вони не мають до того часу копій наших доків?)) Чи вони нам новий квест хочуть зробити, бо де ми маємо відксерити паспорти і зробити фото? Табунами їхати у велике місто - шукати фотостудії? То про що ми балакаємо - "вимагай більшого"? Як з гусей вода - так з чиновників вичавиш "більшого"...
ЛАД написав:А всякие "алкаши" не хотят выполнять свои обязанности и за такие деньги и, уверен, не сделают этого и за вдвое большую сумму
напомните, кто предлагал алкашам платить вдвое большую сумму. Или к чему был этот пример? Поскольку вдвое предлагал увеличить зарплаты я, видимо эта отсылка ко мне...
я про алкашей писал такое
vitaliian написав:потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены
Вы перекрутили мои слова, как будто я предложил увеличить вдвое оплату алкашам и героически раскритиковали это предложение.
ЛАД написав:В отличие от vitaliian я не считаю эту сумму копейками и, думаю, что те, кто воюет добросовестно, воевали бы так же и за меньшие деньги
смачно вы обесценили воинов ЗСУ. Зачем добросовестным платить за риск высокую зарплату, если можно палкой заставить их работать и за мЕньшие деньги?
ЛАД написав:Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских
может и Сталина вернём? К чему аналогия. Было хорошо или плохо? Сколько станций метро открылось в Москве во время 2й мировой в курсе? Эти деньги могли пойти на обеспечение армии, но зачем, если есть палка.
ЛАД написав:И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату
Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.
Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.
Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки. .........
vitaliian, уже писал, Вы слишком болезненно реагируете даже там, где это совершенно не нужно. В посте по 1-й ссылке я отвечал andrijk777 и разговор шёл о том, можно ли обвинять Порошенко, что он не поднял зарплаты в армии в 2014, и можно ли ставить это в заслугу Зеленскому. И слегка коснулись моего предположения о причинах такого сильного повышения. Всё это не имело никакого отношения к предыдущему разговору с Вами.
Что касается алкашей, которые "должны быть оттуда исключены" - каким образом? Если они в армии, то они, естественно, получают такую же зарплату, как и остальные. Когда/если их отправят в штрафбат, о чём писал detroytred, тогда их можно "исключить", пока они в обычной части это, по-моему, не реально.
Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.
Вот не надо меня обвинять в призывах к порядкам сев. Кореи. Но государство может платить столько, сколько может. Если государство не очень богатое, то оно не может платить американские (условно) зарплаты. То, что сейчас начали сокращать выплаты об этом свидетельствует. Нет, можно, конечно, напечатать гривни сколько угодно, но тогда через месяц эта зарплата будет уже не 2,5 тыс. долл, а 2-1,5-...
И тут было не снижение зарплаты, а слишком большой и резкий рост год назад, с возвратом теперь к более реальным цифрам (которые мы можем себе позволить). Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет?
А о 2 мировой я писал не о Сталине, точнее, не только о Сталине и Союзе. Поинтересуйтесь зарплатами в английской, амерской армиях. Тоже не было заоблачных выплат. А, повторю, для нас сегодняшние выплаты не "копейки", а заоблачные. Кстати, если правильно понимаю, то это не 2,5 тыс., а 30+100 (на нуле)=130 тыс. грн, т.е. примерно 3,25 тыс. долл.