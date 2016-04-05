Додано: Чет 16 лют, 2023 16:17

vitaliian написав: ЛАД написав: А всякие "алкаши" не хотят выполнять свои обязанности и за такие деньги и, уверен, не сделают этого и за вдвое большую сумму А всякие "алкаши" не хотят выполнять свои обязанности и за такие деньги и, уверен, не сделают этого и за вдвое большую сумму напомните, кто предлагал алкашам платить вдвое большую сумму. Или к чему был этот пример? Поскольку вдвое предлагал увеличить зарплаты я, видимо эта отсылка ко мне...



я про алкашей писал такое vitaliian написав: потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию, и должны быть оттуда исключены потому что разного рода алкашня, дезертиры и прочее только ослабляют армию,

Вы перекрутили мои слова, как будто я предложил увеличить вдвое оплату алкашам и героически раскритиковали это предложение. ЛАД написав: В отличие от vitaliian я не считаю эту сумму копейками и, думаю, что те, кто воюет добросовестно, воевали бы так же и за меньшие деньги В отличие от vitaliian я не считаю эту сумму копейками и, думаю, что те, кто воюет добросовестно, воевали бы так же и за меньшие деньги смачно вы обесценили воинов ЗСУ. Зачем добросовестным платить за риск высокую зарплату, если можно палкой заставить их работать и за мЕньшие деньги? ЛАД написав: Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских Во 2 мировой не было фантастических военных зарплат, в разы превышающих доходы гражданских может и Сталина вернём? К чему аналогия. Было хорошо или плохо? Сколько станций метро открылось в Москве во время 2й мировой в курсе? Эти деньги могли пойти на обеспечение армии, но зачем, если есть палка.

ЛАД написав: И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату И уже писал - у РФ финансов больше, соответственно, и возможностей платить более высокую зарплату

Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.



Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.



Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки.

......... напомните, кто предлагал алкашам платить вдвое большую сумму. Или к чему был этот пример? Поскольку вдвое предлагал увеличить зарплаты я, видимо эта отсылка ко мне...я про алкашей писал такоеВы перекрутили мои слова, как будто я предложил увеличить вдвое оплату алкашам и героически раскритиковали это предложение.смачно вы обесценили воинов ЗСУ. Зачем добросовестным платить за риск высокую зарплату, если можно палкой заставить их работать и за мЕньшие деньги?может и Сталина вернём? К чему аналогия. Было хорошо или плохо? Сколько станций метро открылось в Москве во время 2й мировой в курсе? Эти деньги могли пойти на обеспечение армии, но зачем, если есть палка.Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.Когда такой финт приходил в голову моим работодателям (такое было в разное время раза три), они получали заявление на стол и какие либо попытки уговорить меня остаться были бесполезны.Снижение зарплаты - открытое унижение работника, после которого у многих опускаются руки..........

Это всё объясняет. РФ могут себе позволить платить нормальные деньги, а нашим достаточно стакан риса.

, уже писал, Вы слишком болезненно реагируете даже там, где это совершенно не нужно.В посте по 1-й ссылке я отвечали разговор шёл о том, можно ли обвинять Порошенко, что он не поднял зарплаты в армии в 2014, и можно ли ставить это в заслугу Зеленскому. И слегка коснулись моего предположения о причинах такого сильного повышения. Всё это не имело никакого отношения к предыдущему разговору с Вами.Что касается алкашей, которые "должны быть оттуда исключены" - каким образом? Если они в армии, то они, естественно, получают такую же зарплату, как и остальные. Когда/если их отправят в штрафбат, о чём писал, тогда их можно "исключить", пока они в обычной части это, по-моему, не реально.Вот не надо меня обвинять в призывах к порядкам сев. Кореи.Но государство может платить столько, сколько может. Если государство не очень богатое, то оно не может платить американские (условно) зарплаты. То, что сейчас начали сокращать выплаты об этом свидетельствует. Нет, можно, конечно, напечатать гривни сколько угодно, но тогда через месяц эта зарплата будет уже не 2,5 тыс. долл, а 2-1,5-...И тут было не снижение зарплаты, а слишком большой и резкий рост год назад, с возвратом теперь к более реальным цифрам (которые мы можем себе позволить). Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет?А о 2 мировой я писал не о Сталине, точнее, не только о Сталине и Союзе. Поинтересуйтесь зарплатами в английской, амерской армиях. Тоже не было заоблачных выплат. А, повторю, для нас сегодняшние выплаты не "копейки", а заоблачные.Кстати, если правильно понимаю, то это не 2,5 тыс., а 30+100 (на нуле)=130 тыс. грн, т.е. примерно 3,25 тыс. долл.