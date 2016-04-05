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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:31
vitaliian написав: Успіх написав:
.........
Та воно то так - але ми всі чудово розуміємо, що і 2,5К платити важко - то звідки брати гроші на оплату в 5 чи 10К?
Вы задаёте себе вопрос как Бог сотворил мир? Это ж столько проблем, надо было найти стройматериалы, транспорт, а эпицентров тогда не было... Вот и этот вопрос не задавайте. Их для чего выбрали президентами и назначили министрами, чтобы успих голову ломал?
........
Простите, но это уже чистая демагогия.
Ещё и вредная.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:37
ЛАД написав:
Кстати, если правильно понимаю, то это не 2,5 тыс., а 30+100 (на нуле)=130 тыс. грн, т.е. примерно 3,25 тыс. долл.
Ні
Переважно у більшості приходить з/п і премія на приватівську картку для виплат.
Тож приходить 14 300(400) з/п + 98 500 премія - це якщо повний місяць був на вогневій.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:42
Что касается алкашей, которые "должны быть оттуда исключены" - каким образом? Если они в армии, то они, естественно, получают такую же зарплату, как и остальные
Там є якийсь механізм позбавлення бойових. Начебто і за синьку. Я не особливо вникав.
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