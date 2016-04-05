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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:37
ЛАД написав:
Кстати, если правильно понимаю, то это не 2,5 тыс., а 30+100 (на нуле)=130 тыс. грн, т.е. примерно 3,25 тыс. долл.
Ні
Переважно у більшості приходить з/п і премія на приватівську картку для виплат.
Тож приходить 14 300(400) з/п + 98 500 премія - це якщо повний місяць був на вогневій.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:42
Что касается алкашей, которые "должны быть оттуда исключены" - каким образом? Если они в армии, то они, естественно, получают такую же зарплату, как и остальные
Там є якийсь механізм позбавлення бойових. Начебто і за синьку. Я не особливо вникав.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:40
ЛАД написав:
Простите, но это уже чистая демагогия.
Ещё и вредная
вы знаете мой рецепт счастья, не нравится - не читайте. ))
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vitaliian
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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:50
ЛАД написав:
Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 18:15
vitaliian написав: ЛАД написав:
Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 18:24
vitaliian написав: ЛАД написав:
Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
Із зеків можна формувати штурмові загони як раша робить і проблема зникне.
Чому зі сторони раші гине мусор а зі сторони України кращі ?
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