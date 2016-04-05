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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3551355235533554
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:42



Что касается алкашей, которые "должны быть оттуда исключены" - каким образом? Если они в армии, то они, естественно, получают такую же зарплату, как и остальные



Там є якийсь механізм позбавлення бойових. Начебто і за синьку. Я не особливо вникав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:40

  ЛАД написав:Простите, но это уже чистая демагогия.
Ещё и вредная
вы знаете мой рецепт счастья, не нравится - не читайте. ))
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:50

  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:15

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.

забрати пенсії в пенсіонерів

ввести цифрову гривню і доїти дрібний бізнес
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:24

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.

Із зеків можна формувати штурмові загони як раша робить і проблема зникне.
Чому зі сторони раші гине мусор а зі сторони України кращі ?
Ukrainian
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  #<1 ... 3551355235533554
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